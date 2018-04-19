Вполне сполна. Кубанские батутисты триумфально выступили на континентальном чемпионате 

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе проходил в Баку. Спортсмены из 32 стран боролись не только за награды, но и право выступить на Европейских играх, которые пройдут в следующем году в Минске.
В составе российской сборной Краснодарский край представляли шесть атлетов. По итогам турнира на счету кубанцев 4 медали (3 «золота» и «серебро»).
Отличились краснодарцы Яна Павлова, Александр Лисицын, Дарья Солкина и ейчанин Дмитрий Ушаков.
Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе:
Индивидуальные соревнования, индивидуальные прыжки:
1 место — Яна Павлова (Краснодар)
Командные соревнования, двойной минитрамп:
1 место — Дарья Солкина (Краснодар).
Командные соревнования, акробатическая дорожка:
1 место — Александр Лисицын (Краснодар).
Командные соревнования, прыжки на батуте:
2 место — Дмитрий Ушаков (Ейский район).