Омский «Иртыш» хотят передать области

В Омске создадут специальную рабочую группу, которая решит судьбу футбольного клуба «Иртыш». В её состав войдут городские и областные чиновники, члены спортивной общественности и все заинтересованные люди. Рабочая группа рассмотрит различные варианты привлечения финансирования в клуб. В ближайшее межсезонье «Иртыш» точно не станет областной командой, но такие варианты рассматриваются.

«Каких-то конкретных разговоров и встреч, а тем более решений, на эту тему не было. Как один из вариантов рассматриваемая информация возможна. Практика такая существует в разных субъектах. Есть и примеры, когда финансирование совместное, да. Наверное, чаще всего соотношение 70 к 30 — команда содержится из областного бюджета и частных источников. Команд, где финансируют город и внебюджетные источники, чуть поменьше. Мы вообще на сегодняшний день не исключаем никакие варианты», — приводит слова директора департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Алексея Фадина ИА «Город 55».

Чиновник заявил, что в мэрии не довольным нынешним турнирным положением команды. Но в городской администрации есть понимание, как исправить положение.

Напомним, после зимнего перерыва «Иртыш» проиграл два матча подряд. Омская команда занимает последнее место в турнирной таблице зоны «Восток» второго футбольного дивизиона России.

Ранее футболисты, тренерский штаб и административный персонал команды 7 месяцев не получали зарплату. Долги погасили под угрозой забастовки. Позже в региональном управления СК РФ возбудили уголовное дело в отношении президента клуба Игоря Волошка.

19 марта Алексей Фадин возглавил департамент по делам молодёжи, физической культуры и спорта. На этом посту он сменил Михаила Расина.