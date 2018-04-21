Матюшенко: Погребняк перенёс операцию, восстановление займёт от 6 до 8 месяцев 

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о сроках восстановления нападающего Павла Погребняка, получившего разрыв ахиллова сухожилия в полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком», в котором тосненцы одержали победу в серии пенальти.
«Погребняку сделали операцию в Финляндии, она прошла нормально. Восстановление займёт от шести до восьми месяцев. В зависимости от того, как пройдёт реабилитация. Быстрее, чем за полгода, он точно не восстановится. К примеру, гипс снимают только на восьмой неделе. Что касается контракта, то мы эту тему с Павлом ещё не обсуждали. Всё будет зависеть от того, где «Тосно» окажется по итогам сезона, и как мы сыграем в финале Кубка. Но травма Погребняка никак не скажется на нашем желании предложить ему новый контракт. А пока давайте дождёмся окончания сезона. «Тосно» выигрывает Кубок и вылетает из РФПЛ? Даже думать об этом не хочу», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.