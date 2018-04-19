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Он улетел, но обещал вернуться: как репортер Sputnik оказался в небе
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Он улетел, но обещал вернуться: как репортер Sputnik оказался в небе 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Репортер Sputnik решил испытать свои силы в роли стюарда пассажирского самолета и отправился в Тегеран авиарейсом из Тбилиси. Смотрите на видео, что из этого получилось
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