Александр Зубков: Для того чтобы воспитать достойную смену, нужно много времени

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков , избранный летом 2016 года, ответил недоброжелателям, которые считают, что ему следует оставить свой пост, а также рассказал об основной проблеме российского бобслея.

— Недостаток качественного резерва. Перспективная молодежь должна дышать в спину первому номеру национальной команды, а не второму с третьим. Для того чтобы воспитать достойную смену, нужно много времени. Вспомните, сколько лет понадобилось главе Всероссийской федерации плавания Владимиру Сальникову , чтобы добиться сегодняшних высоких результатов, которых добиваются вчерашние юниоры. Елене Вяльбе, чьи молодые лыжники добились феноменального успеха на Играх в Пхёнчхане, также пришлось восемь лет (или два олимпийских цикла) работать вместе с тренерами.

У нас нет уверенности, что через четыре года у нас в том же бобслее будет экипаж, который сможет стопроцентно бороться за олимпийские награды. Но мы ждем от тренерского штаба, чтобы он определил нам перспективных пилотов и разгоняющих, ради которых можно пойти на определенные жертвы в плане результата на ближайшие два сезона. По-другому новое молодое поколение бобслеистов не воспитать.

В наших планах значится создание школы пилотов, но для этого нужны определенные финансовые средства. Однако мы должны понимать, что за полтора-два года качественных изменений достичь невозможно. Судить объективно о результатах работы можно будет, повторюсь, только в 2020 году.

— Как вы относитесь к критике, которая раздается в ваш адрес со стороны ряда бывших и действующих представителей федерации и тренерского штаба?

— Могу сказать так. Те, кто активно сейчас критикуют меня и федерацию, сами ни одного сильного спортсмена не подготовили. Если меня критикует бывший главный тренер ( Олег Соколов — прим. ТАСС ), то почему его когда-то убрали с этой должности? Значит, его работа не устраивала даже прежнего руководителя федерации, хотя с финансами и материальным снабжением тогда было все хорошо. А другой критикующий меня тренер ( Филипп Егоров — прим. ТАСС) не сумел никак проявить себя, когда работал с молодежным составом.

Что касается критики со стороны члена президиума Николая Куликова , то обвинять меня в коррупции у него не было никаких оснований. Когда на заседании президиума у него потребовали четкого обоснования обвинений, то ответа мы так и не услышали.

Поймите, мне очень сложно парировать поток огульных обвинений. Нет конструктивного диалога. Федерация готова с ними общаться, но наши критики уходят от прямого контакта, так как знают, что получат конкретные ответы на каждую претензию. Для чего все это делается, мы не понимаем. Люди хотят все разрушить. Но желания выдвинуть своего вожака, который готов заняться созидательной деятельностью, у моих критиков не наблюдается.

— Есть ли в этой лавине критики что-то конструктивное, что вы учтете на будущее? Чего вам удалось добиться за почти два года, которые вы возглавляете федерацию? И что из запланированного не получилось?

— Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Тем более что анализ этих ошибок — это и есть необходимый опыт, который обязательно будет использован в случае, если я продолжу свою деятельность на посту президента федерации после выборов.

Что касается того, что удалось сделать, то, во-первых, мы сумели оздоровить финансовую ситуацию и практически рассчитаться с очень серьезным для федерации долгом в 25–27 миллионов рублей, который остался после бегства предыдущего главы федерации Георгия Беджамова . На сегодняшний день нам осталось выплатить всего полтора миллиона, то есть мы практически все погасили. Если бы у нас не было профессиональной команды, это было бы невозможно.

Когда я шел на выборы, то приблизительно понимал, с чем могу столкнуться, но такого масштаба проблем, честно говоря, я не ожидал. Может, это и хорошо. Полученный опыт закалил меня и очень пригодится в будущем. Большие финансовые проблемы не помешали нам помнить про самое важное — про спорт. Регионы, чьи федерации прошли аккредитацию, безвозмездно получили от нас технику. Мы намерены и дальше всемерно помогать им. Когда я только пришел на этот пост, таких федераций было всего четыре, а сейчас уже девять.

Если говорить про спорт высших достижений, то мы сумели сохранить тот состав, который готов был бороться за медали на Олимпийских играх. Уверен, мы могли привезти из Пхёнчхана еще две олимпийские медали, если бы на Игры поехали те спортсмены, на которых мы рассчитывали.