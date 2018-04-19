Нужны очки. Сумеет ли команда Зорана Лукича вернуться в плей-офф?

Недавний матч баскетбольного клуба «Нижний Новгород» со столичным ЦСКА завершился поражением нижегородцев с разницей в 14 очков. Но самые важные матчи ещё впереди. В ближайших четырёх играх выяснится, сумеет ли команда Зорана Лукича вернуться в плей-офф после годичного перерыва.

Проиграли, но не сдались

Матч с армейцами в Нижнем Новгороде ждали особенно. Сегодня баскетбольный клуб ЦСКА не просто лучшая команда Единой лиги ВТБ, но и сильнейшая команда Европы. Для любого соперника игра с красно-синими — проверка собственной состоятельности. Тем более, нижегородские баскетболисты ещё не забыли, как в предыдущем матче 22 января проиграли ЦСКА со счётом 80:97. Прошло три месяца, и снова поражение с разницей в 14 очков, причём на домашнем матче. На первый взгляд повода для оптимизма мало. Но не стоит делать выводы только по сухим цифрам.

«В последнем матче с ЦСКА понравилось качество игры нижегородского клуба, — рассказывает экс-капитан БК «Нижний Новгород» Лев Зорин. — Действия наших баскетболистов стали намного дисциплинированнее. Они как хозяева площадки всё же показывали яркий баскетбол, порадовав болельщиков. Конечно, ошибок в игре хватало, и за них ЦСКА наказывал. Но прогресс по сравнению с январским матчем есть».

Любопытно, что накануне встречи со столичным клубом главный тренер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Зоран Лукич прямо заявил: результат игры будет полностью зависеть от армейцев.

«Мы не испытываем никаких иллюзий перед предстоящим матчем, — был уверен Лукич. — Завтра всё будет зависеть от самого ЦСКА. Если у них вдруг случится неудачный день, мы обязательно постараемся этим воспользоваться».

Хотел ли тренер «Нижнего Новгорода» этим высказыванием снять напряжение со своих подопечных или, наоборот, пытался их разозлить, намекая, «мол, вы, ребята, обыграете ЦСКА, только если они сами сдадутся», останется загадкой. Но такая тактика дала свои результаты.

«"Нижний" не боялся ЦСКА, — делился впечатлениями после игры Зоран Лукич.

Это действительно важный момент. В этом сезоне БК «Нижний Новгород» пока не обыграл ни одного из лидеров Единой лиги ВТБ. Но до конца сезона ещё пять матчей, в трёх из которых противостоять чёрно-белым будут менее сильные команды, чем ЦСКА: УНИКС, «Зенит» «Локомотив-Кубань» . Чтобы попасть в восьмёрку сильнейших, нижегородцам придётся брать очки. Но если подшефные Зорана Лукича сумели дать бой ЦСКА, значит, могут сделать это и в играх с другими звёздными командами.

Даёшь молодёжь?

Кроме игр с казанским УНИКСом, питерским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубанью», нижегородской баскетбольной команде до конца чемпионата предстоит ещё сыграть с саратовским «Автодором» . Эту команду к сильным не отнесёшь — обыграть её «Нижний Новгород» просто обязан, если хочет оказаться в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Но для того чтобы взять по максимуму очков в оставшихся матчах, БК «НН» придётся задействовать весь свой игровой ресурс. А он у чёрно-белой команды, к сожалению, ограничен. Прежде всего потому, что весь сезон тренер нижегородцев Зоран Лукич делает ставку лишь на пятёрку игроков — опытных россиян Петра Губанова Вадима Панина и толковых легионеров Джейка Одума, Стевана Еловаца, Владимира Веремеенко . В последних играх к «великолепной пятёрке» наконец-то присоединился оправившийся от многочисленных операций Максим Григорьев , который как раз и стал лучшим в домашнем матче с ЦСКА. Этих сил явно недостаточно, чтобы одержать победу даже над «Автодором» с «Енисеем», не говоря об УНИКСе. Опытным нижегородским игрокам нужна помощь молодёжи. Увы, вся эта молодёжь успешные матчи выдаёт лишь время от времени.

«Молодые игроки «Нижнего Новгорода» выглядят закрепощёнными, — продолжает Лев Зорин. — К сожалению, эта проблема свойственна всему российскому баскетболу. Тому же Георгию Жбанову нужно больше игрового времени, чтобы обрести уверенность. Но раз он его не получает, значит, главный тренер ещё не готов делать на него ставку. Зоран Лукич — жёсткий и требовательный наставник. Он не стеснялся «чистить состав» по ходу сезона, Думаю, всем тем, кого он оставил, Лукич действительно доверяет и ждёт результатов. Осталось дождаться, когда сами парни начнут верить в себя».

Вспомним прошлое

Подводя итоги домашней игры БК «Нижний Новгород» и столичного ЦСКА, хочется сказать: игра нижегородцев в этом сезоне очень похожа на их же игру, но образца 2010-2011 гг. Тогда совсем «зелёная» команда с никому неизвестным Семёном Антоновым в составе сумела совершить сенсацию и с первой попытки пробиться в плей-офф Профессиональной баскетбольной лиги (в ту пору чемпионат России носил именно такое название).

Успех семилетней давности справедливо приписывается тогда ещё мало кому известному главному тренеру БК «НН» Зорану Лукичу. Именно сербский специалист сумел сделать из списанных российских ветеранов и отнюдь не звёздных легионеров команду, заставившую говорить о себе баскетбольную Россию.

Сейчас задача та же, исходные данные примерно те же и Зоран Лукич снова тренер БК «НН».

Но не будем забывать, оставив «Нижний Новгород» в 2014 году, Лукич ничем особо не запомнился в турецком «Банвите», а уйдя оттуда, и вовсе долго сидел без работы. Будет ли фортуна вновь благосклонна к некогда своему любимчику? У сербского тренера и его подшефных осталось пять матчей.