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Лидеры стран Латинской Америки не изменили решения посетить ЧМ-2018
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Лидеры стран Латинской Америки не изменили решения посетить ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил о том, что никто из лидеров стран Латинской Америки не изменил своего решения приехать в Россию на матчи чемпионата мира по футболу из-за «дела Скрипаля». Слова дипломата приводит РИА Новости.
"Нет. Ряд лидеров латиноамериканских стран уже заявил о своем интересе приехать на мундиаль. Все вопросы, связанные с их поездкой, сейчас согласовываются. Некоторые заявили об этом публично, в частности, президент Аргентины.
Думаю, что на нынешнем этапе было бы неправильно подставлять других под давление тех, кто решил под предлогом «дела Скрипаля» интриговать против чемпионата. Мы убеждены, что футбол, как и весь спорт, должны быть вне политики", — заявил Щетинин, добавив, что «латиноамериканское присутствие на мундиале и на высоком политическом уровне будет весомым».
Ранее сообщалось, что ФИФА ожидает аншлага на чемпионате мира по футболу в России.
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