Лидеры стран Латинской Америки не изменили решения посетить ЧМ-2018

"Нет. Ряд лидеров латиноамериканских стран уже заявил о своем интересе приехать на мундиаль. Все вопросы, связанные с их поездкой, сейчас согласовываются. Некоторые заявили об этом публично, в частности, президент Аргентины.

Думаю, что на нынешнем этапе было бы неправильно подставлять других под давление тех, кто решил под предлогом «дела Скрипаля» интриговать против чемпионата. Мы убеждены, что футбол, как и весь спорт, должны быть вне политики", — заявил Щетинин, добавив, что «латиноамериканское присутствие на мундиале и на высоком политическом уровне будет весомым».

Ранее сообщалось, что ФИФА ожидает аншлага на чемпионате мира по футболу в России.