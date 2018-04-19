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Финские журналисты обвинили защитника Ристолайнена в симуляции травмы
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Финские журналисты обвинили защитника Ристолайнена в симуляции травмы 

Чемпионат.com 2 часа назад
Финское издание Kiekkoareena обрушилось с критикой на защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Ристолайнена. 23-летний игрок обороны отказался играть за сборную Финляндии на чемпионате мира, мотивировав это серьёзной травмой.
«У Расмуса есть запрет врачей на физические упражнения. Недавно он прошёл медобследование, после чего начал различные методы восстановления. Мы надеемся, что удастся избежать операции и к началу нового сезона он будет полностью здоров», — сказал в интервью изданию агент Ристолайнена Петтери Лехто.
Спустя несколько часов после публикации этого интервью сам Ристолайнен опубликовал в своём «инстаграме» фото, на котором он играет в гольф на поле отеля «Ритц-Карлтон» на Каймановых островах.
«Является ли это физическими упражнениями? Отказы игроков НХЛ ехать в сборную вызвали традиционный шквал критики, а эта фотография Ристолайнена ещё больше усилила напряжённость. Интересно, что снимок набрал более 3 тыс. лайков», — пишет издание.
Стоит добавить, что помимо Ристолайнена от участия в чемпионате мира отказались Александр Барков, Арттури Лехконен, Ессе Пульюярви, Юсси Йокинен, Маркус Гранлунд, Антти Раанта, Эса Линделл и Кари Лехтонен.
Посмотреть фото также можно в «инстаграме» Ристолайнена.
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