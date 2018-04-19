Самые нелепые поступки спортсменов за всю историю мирового спорта

А ещё можно отказаться играть за «Челси» из-за конца света. Или раздеться ради Олимпиады, но не пройти квалификацию. Тупые, что ли?

Два дня назад состоялся знаменитый Бостонский марафон. В этом году заставила о себе говорить не столько победительница забега, сколько толком не оправившаяся от лейкемии американка Мари Шертенлиб. Да, она побежала 42 километра, что само по себе странно. Но это полбеды: двойное комбо случилось уже после её старта. Марафон начался утром, а в середине дистанции Мари стало плохо. Как вы думаете, что сделала американка? Позвонила мужу — он велел обратиться к помощи врачей и немедленно возвращаться домой. Мари своего логичного супруга послушалась, добралась до дома, приняла душ, поела и… …оделась, вышла из дома и отправилась добегать марафон с того места, где остановилась. С одной стороны, похвально желание проявить волю к победе, но в ситуации, когда ты имел дело с такой серьёзнейшей болезнью, как лейкемия, так насиловать свой организм — точно не признак большого ума. Зато вовсю веселились организаторы, которым пришлось ждать финиша «спортсменки», которая решила не нагнетать темп, дабы снова не пришлось делать паузу на домашний душ. И благополучно финишировала спустя 13 часов после старта, на следующий день.

Вспоминаем, кто ещё в истории спорта совершал действия, граничащие с настоящей тупостью. Или даже нарушающие эту границу.

Цирк «Шапито» из Туниса

Начнём сразу с огня. В истории Олимпийских игр есть немало примеров, когда выступления некоторых спортсменов были настолько неадекватными, настолько ужасными, что даже возводили их в ранг героев соревнований. Но даже среди таких случаев особенно выделяется пример тунисских пятиборцев, которые поразили всех на Играх в Риме в 1960 году. Для начала один из них едва не утонул на соревнованиях по плаванию, практически с самого старта уйдя под воду и судорожно прося о помощи спасателей. В стрельбе ребят дисквалифицировали за то, что пули, которые они выпускали из пистолета, пролетали в подозрительной близости от судей Олимпиады.

В конном спорте всё было ещё веселее, хотя, казалось бы, куда уже. Впервые в истории Игр спортсмены из одной команды синхронно попадали с лошадей. Обычно в этой дисциплине профессионалы совершают по 15 прыжков, но нашим героям не удалось добраться даже до первого препятствия. Здесь они заработали большой и жирный ноль. В фехтовании фишка тунисцев была в том, чтобы выпускать на сражения одного и того же спортсмена, так как он был единственным, кто умел держать в руках рапиру. План провалился, так как один из участников заподозрил подставу и сорвал с тунисца маску. Тотальный провал.

Отказал «Челси» и «МЮ», потому что конец света

Посоревноваться в нелепости со сборной Туниса по пятиборью вполне может аргентинский вратарь Карлос Роа. Помните знаменитый матч 1/8 финала чемпионата мира 1998 года между Аргентиной и Англией, когда взошла звезда Майкла Оуэна , а Диего Симеоне и Дэвид Бекхэм устроили историю похлеще Зидана с Матерацци? Так вот, тогда в воротах сборной Аргентины играл тот самый Карлос Роа, который вытащил решающий пенальти в послематчевой серии и стал национальным героем. Казалось бы, на волне успеха можно было бы сделать великолепную карьеру. Тем более что Роа начали интересовать «Челси» и « Манчестер Юнайтед ». Но проблема была в самом Карлосе, который немного переборщил с религией. Во-первых, Роа — адвентист седьмого дня. Библию он выпускал из рук разве только тогда, когда в его ворота летел мяч. Однажды он решил, что выходить на поле после захода солнца в субботу — это плохо. Учитывая, что многие матчи чемпионата Испании, где он тогда играл за «Мальорку», начинались в субботу вечером, это стало проблемой. Но это были только цветочки. При всём при этом Роа оставался основным вратарём сборной Аргентины, но потом решил закончить карьеру, потому что ждал конца света. Да-да, вы не ослышались. Основной вратарь сборной Аргентины ушёл из футбола, потому что готовился к Апокалипсису. Он взял семью и уехал в тихое место, где мог бы спасти себя и близких. Его не могли найти несколько лет, а когда нашли, то уговорили восстановить связь с миром. В итоге Роа провёл ещё ряд сезонов в «Мальорке» и «Альбасете», попутно победив рак яичек. Чудо, не иначе.

Double kill!

Бейсболист Ричи Эшберн был очень метким парнем и знатным троллем. 17 августа 1957 года в Штатах проходила встреча между «Филадельфией Филлис» и «Нью-Йорк Джайентс». Эшберн тогда выступал за «Филадельфию» и сделал так называемый фал-бол, то есть отбил мяч далеко-далеко. Снаряд летел так долго, что можно было вспомнить все серии «Санты-Барбары» и в итоге попал прямо в нос женщине, сидевший на трибуне. Если кому-то и было смешно, то только не самой жертве, ради которой даже остановили матч, чтобы дать возможность медикам пройти к ней и положить на носилки. Вроде бы угроза миновала, но у Ричи Эшберна было иное мнение. Он умудрился и во второй раз отбить мяч прямо в ту же самую женщину! Фантастика!

На этом можно было бы закончить эту историю, но события получились ещё более странными. Бедной женщиной оказалась не какая-то случайная леди на трибунах, а Элис Рот, жена спортивного редактора издания «Филадельфия Буллетин», для которого наш бейсболист стал писать регулярные колонки после завершения карьеры. Как вам такой поворот? Забавно, что Элис и Ричи стали хорошими друзьями после того инцидента. Очевидно, Элис пришла к выводу, что лучше подружиться с Ричи, чем рисковать очередным переломом.

Эротическая фотосессия в обмен на Олимпиаду

Девушки из польской команды по шорт-треку Аида Белла и Марта Войцик отчаянно нуждались в деньгах, чтобы нормально подготовиться к Олимпиаде в Сочи. А где девушки могут взять денег, не прикладывая особенных усилий? Правильно, поучаствовав в откровенной фотосессии для какого-нибудь модного журнала. Девчонки решили не заморачиваться и вышли на Playboy, где показали всё самое привлекательное, что у них есть, и получили за это примерно четверть миллиона рублей. Не такая уж и большая сумма, но на новые коньки должно было хватить. Проблема была только в том, что этот краудфандинг оказался бессмысленным. Девушки просто-напросто не смогли выполнить квалификационный норматив для участия в сочинской Олимпиады. Но зато у Аиды и Марты теперь есть альтернативный вариант для продолжения карьеры. Бесценный опыт уже приобретён.

Майка с Путиным — не всегда амулет