Нераскрытое «Письмо», или «Артиллерия», к бою!

Несколько лет назад я была свидетелем необыкновенного шоу. На доске, положенной на четыре круглых деревянных цилиндра (городка), стоял человек. Прицелившись, спортсмен ловко бросал биту и выбивал городки из-под доски, при этом абсолютно не задев стоящего. Признаюсь, когда бита весом в несколько килограммов летела в сторону человека, становилось не по себе. К слову, человеком этим был возглавлявший в ту пору регион Валерий Шанцев , организатором шоу — заслуженный тренер России по городошному спорту Юрий Каменев , а исполнителями — автозаводские мастера биты.

Дело Каменева живёт

Этот и другие трюки спортсмены проделывали не раз. Подобные шоу наглядно демонстрировали, каких умений можно достичь, много лет занимаясь этим исконно русским видом спорта. Конечно, к исполнению трюков привлекались самые именитые нижегородские городошники: Дмитрий Кияев, Александр Мерзянов, Сергей Цветков Сергей Каменев , Алексей Вечканов. Все — неоднократные чемпионы России, Александр Мерзянов ещё и чемпион Европы, а Дмитрий Кияев и Сергей Каменев — призёры чемпионатов мира. Все они тренировались у Юрия Каменева.

Человека, более влюблённого в городошный спорт, более преданного ему, лично я не встречала. Много лет Юрий Андреевич возглавлял федерацию городошного спорта Нижегородской области, не раз становился тренером национальной сборной, постоянно руководил автозаводскими городошниками. Тренировал, развивал, популяризировал… А делать это было непросто. Что греха таить, сегодня многие, особенно представители молодого поколения, и знать не знают, что такое городок, бита. Как нелегко бывает справиться с «Артиллерией», «Пулемётным гнездом» или «Письмом» — известными городошными фигурами.

Юрия Андреевича Каменева не стало 4 ноября 2016 года. И очень важно, что с его уходом дело, которому он посвятил всю свою жизнь, не развалилось, не заглохло, не кануло в Лету. Эстафету подхватили его ученики. Теперь уже они тренируют, развивают, популяризируют. Увы, их не так много, как хотелось бы. На сегодняшний день Алексей Вечканов и Сергей Каменев — единственные официально оформленные тренеры по городошному спорту во всей Нижегородской области. А ДЮСШ «Чайка», что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, — единственная спортивная школа, где развивают городки. Сергей Юрьевич вместо отца возглавляет нижегородское региональное отделение Федерации городошного спорта России.

Не сдать позиций

— Конечно, сегодня городки не столь популярны, как это было в советские времена, — сетует он. — Тем не менее интерес к нашему виду спорта есть, в области живут настоящие энтузиасты городков: в Дзержинске, Выксе, Городце, Арзамасе, Ворсме, на Бору. В Нижнем Новгороде, кроме Автозавода, это Ленинский район. При заводе «РУМО» там всегда были сильная секция, хорошая площадка. Вопрос в другом: нет тренерских ставок, поэтому на регулярной основе заниматься с детьми, молодёжью некому. Ветераны готовы делиться опытом, но происходит это на общественных началах. Поэтому сейчас перед нами стоит задача хотя бы сохранить всё то, что мы имеем, не сдать позиций, не растерять традиций.

— В то же время вы продолжаете популяризировать свой вид спорта. Например, как-то раз я видела городошников на площади Минина и Пожарского в День города.

— Разумеется, мы стараемся рассказывать нижегородцам о том, что такое городки, куда можно прийти, чтобы заняться этим видом спорта, — включается в разговор Алексей Вечканов. — Но устраивать выездные соревнования, показательные выступления нам непросто. Городошный спорт — специфический, требует определённой техники безопасности, поэтому, естественно, нам легче заниматься на специально оборудованных кортах.

Кстати, в этом плане у нижегородских городошников есть большое преимущество перед спортсменами других регионов: кроме открытой площадки они имеют ещё крытый городошный павильон. Он появился в начале 1990-х на стадионе «Ручные игры» благодаря усилиям Виктора Фёдоровича Рябцова, всё того же Юрия Андреевича Каменева.

— Раньше мы, а теперь и наши воспитанники в холодное время года могут заниматься под крышей — это гигантский плюс, — говорит Сергей Каменев. — Ведь что такое открытый корт зимой? Мороз, снег, болезни.

— В России регионы, где есть крытые городошные корты, по пальцам можно пересчитать, — замечает Алексей Сергеевич. — Москва, Санкт-Петербург, Томск… Поэтому спортсмены из этих регионов — одни из самых конкурентноспособных.

Победа и три рекорда

Команды этих городов как раз были главными соперниками наших ребят и девчат на первенстве России среди юношей и девушек, которое на днях завершилось в городе Вятские Поляны (Кировская область). Сразу скажем: Нижегородская область выступила очень достойно. 12-летняя Екатерина Варнашина выиграла личное первенство, а затем ещё одно золото взяла вместе с подругами по команде. В составе сборной региона, кроме Кати, выступали Евгения Лизунова, Татьяна Люлина, Дарья Сазонова и Арина Боровкова (она была запасной). Победа на первенстве страны стала первым крупным успехом молодых автозаводских тренеров Алексея Вечканова и Сергея Каменева после ухода Юрия Андреевича.

— От Кати мы, конечно, ждали результата, — рассказывает Алексей Сергеевич. — Ведь на всероссийских соревнованиях у неё до этого были и вторые, и третьи места. Но Екатерина не просто выиграла — установила три рекорда России по своему возрасту! Соревнования проходили в три тура и длились три дня. Каждый тур — 20 фигур, партия — 10 фигур. Так вот, Катя сначала установила рекорд в игре на 10 фигур — потратила 11 бит. Две биты ушло на «Письмо», но это такая фигура, что её в принципе с одной биты выбить невозможно. Поэтому минимальный результат, который можно показать на 10 фигур, — 11 бит. Катя его и показала. До этого рекорд был 12 бит. В общем, теперь её рекорд побить просто невозможно, можно только повторить. Ну или разве что какие-нибудь другие правила введут, но это уже будет другая игра. На 20 фигур Катя повторила рекорд — 26 бит, на 40 и 60 фигур установила новые — 54 и 85 бит соответственно.

— Была в шоке, — улыбается спортсменка. — Я — и три рекорда? Когда после первого тура поняла, что лидирую, просто старалась не потерять эту позицию. А к третьему туру у меня было преимущество 4 биты, и я подумала: будь что будет!

Городками Катя занимается уже пять лет.

— Алексей Сергеевич однажды пришёл к нам в школу, рассказал про городошный спорт, пригласил в секцию, — вспоминает девушка. — Я решила попробовать. Стадион рядом с домом, со школой, занятия бесплатные — почему бы нет? Пришла, понравилось, начала ходить. Сейчас у меня 1-й разряд, это максимум, что можно иметь в моём возрасте. А городошный павильон просто стал родным. Очень интересно проходят тренировки, соревнования. Если что-то не получается, тренер всегда поддержит. Да и мы сами очень болеем друг за друга — ребята, девчонки. Мы уже стали как одна семья.

Золотая команда

Катерина признаётся, что «Артиллерия», «Тир», «Письмо» — фигуры, которые ей даются достаточно просто, а вот с «Серпом» и «Пулемётным гнездом» приходится повозиться. 13-летней Евгении Лизуновой, которая, как и Катя, тренируется уже пять лет, «Серп», как и «Колодец», «Вилка», не доставляет особых хлопот. «Пулемётное гнездо» — да, даётся сложнее.

— Некоторые думают, что городошный спорт — простая игра, но на самом деле это не так, — отмечает Женя. — Имеет значение масса факторов. Тут и физическое состояние, и техника, и тактика. Я очень рада, что на первенстве России в Вятских Полянах мне удалось помочь команде. Когда вставал вопрос, кому выходить на добивание той или иной фигуры, биту, как правило, брала я. В итоге мы стали первыми.

— В личном зачёте Евгения была четвёртой, — говорит Вечканов. — Всего одну биту проиграла сопернице, занявшей третье место, — очень обидно. Зато она здорово отыграла в командном турнире. Вообще девчонки — молодцы. Когда они в полуфинале обошли сборную Санкт-Петербурга, у меня появилась уверенность, что команду Москвы в финале обязательно должны обыграть. Так и вышло: мы взяли верх со счётом 2:0. Третьими стали спортсменки из Томска.

— Юноши выступили не так успешно, как девушки, — добавляет Сергей Каменев. — В призёры не попали, но мы, если честно, на это и не рассчитывали. Два наших лидера — Егор Трошкин и Олег Каштанов — по объективным причинам не смогли поехать на соревнования, а трое других ребят отправились на турнир впервые. К тому же они совсем маленькие, 9 — 10 лет. У нас на первенстве России была самая юная команда мальчиков. Мы их выставили с одной целью — наиграть на будущее. И надо сказать, показали себя ребята неплохо.

В своё время отец воспитал более 20 мастеров спорта. Сейчас я на собственном опыте понимаю, насколько это сложно — вырастить хотя бы одного спортсмена такого уровня. Но буду к этому сильно стремиться!

— А мы для себя уже решили: после школы поступим в вуз и обязательно станем тренерами по городкам, — заявляют Катя Варнашина и Женя Лизунова. — Наш любимый городошный спорт обязательно должен жить на Нижегородской земле!