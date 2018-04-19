Туристы открывают «дверь в лето»

В Горьковском районе пройдет первенство Омской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

Затянувшиеся холода до последнего оставляли открытым вопрос — возможно ли будет проведение соревнований в запланированные сроки: с 20 по 22 апреля. Но организаторы, заранее выехавшие на место старта, — 103-й км Муромцевского тракта в район оврага «Саратовский» — выяснили, что справиться с дистанцией спортсменам-туристам будет уже по силам. Поэтому 20 апреля в 10:00 первенство региона возьмет старт, как и было задумано.

Свои заявки на участие подали более 70-ти спортсменов из Омска, Тары, Азовского, Калачинского и других районов области. Награды будут разыграны в четырех возрастных категориях. В первый день спортсмены планируют бороться на пешеходных дистанциях «каждый за себя». День спустя состязания пройдут в связках, а в третий день участникам предстоят групповые соревнования.

Напомним, что в 2017 году обладателями золотых медалей в своих возрастных категориях на «индивидуальных» дистанциях стали Анатолий Чучерилов, Елена Исакова, Алексей Пономарёв , Валентина Гардер, Иван Зверев, Елизавета Разина, Юлия Круч, Дмитрий Сараев и Валерия Гайнц.

В групповых соревнованиях победу одержали команды ЦКБА, «Русичи», СОБР, Two-B и «Арктур».