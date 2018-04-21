Владелец «Йокерита» объявил об уходе из хоккейного клуба

Владелец и председатель правления финского клуба «Йокерит», который выступает в КХЛ, Харри Харкимо покинет команду до начала следующего сезона. Слова функционера приводит ТАСС

"Я управлял «Йокеритом» в течение 27 лет, но теперь мне кажется, что пришла пора прощаться.

Теперь мы ищем оптимальное решение, которое позволит клубу получить достойного хозяина. Думаю, нам удастся решить этот вопрос до начала следующего сезона", — сказал Харкимо.