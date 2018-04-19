Ещё
Ксения Афанасьева завершила карьеру гимнастки и перешла на тренерскую работу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Афанасьева завершила карьеру гимнастки и перешла на тренерскую работу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ксения Афанасьева завершила карьеру спортсменки и с 1 марта работает тренером в сборной России. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
26-летняя Афанасьева последний раз принимала участие в соревнованиях в июне 2016 года, когда на чемпионате Европы в швейцарском Берне с больным голеностопом выиграла золото в командном турнире и бронзу в опорном прыжке. Из-за проблем со здоровьем она не была включена в состав национальной команды на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Осенью 2016 года спортсменка вышла замуж, а летом следующего года родила сына.
"Ксения завершила карьеру спортсменки, — отметила Родионенко. — Здоровье уже не позволяло ей полностью отдавать себя на тренировках. Она уже мама. Но гимнастику Афанасьева не бросила, с 1 марта она работает вместе с нами и помогает тренировать нашу сборную".
"Мы очень рады, что Ксения решила стать тренером, — продолжила собеседница ТАСС. — Она очень здорово помогает нам с хореографией, помогает ставить вольные упражнения, в которых она была одной из сильнейших в мире".
Афанасьева — серебряный призер Игр-2012 в командном первенстве. В ее активе золото ЧМ-2010 в команде и ЧМ-2011 — в вольных упражнениях. На чемпионате мира 2015 года в Глазго она стала второй в вольных упражнениях.
ТАСС: последние новости
РФС окажет поддержку победителю Кубка России в процессе лицензирования от УЕФА Руководство молдавского ФК "Дачия" подозревается в уклонении от уплаты налогов Аэростат "Россия" совершит уникальный перелет через Керченский пролив ко Дню Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме1
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним118
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение