Ксения Афанасьева завершила карьеру гимнастки и перешла на тренерскую работу

КАЗАНЬ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ксения Афанасьева завершила карьеру спортсменки и с 1 марта работает тренером в сборной России. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

26-летняя Афанасьева последний раз принимала участие в соревнованиях в июне 2016 года, когда на чемпионате Европы в швейцарском Берне с больным голеностопом выиграла золото в командном турнире и бронзу в опорном прыжке. Из-за проблем со здоровьем она не была включена в состав национальной команды на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Осенью 2016 года спортсменка вышла замуж, а летом следующего года родила сына.

"Ксения завершила карьеру спортсменки, — отметила Родионенко. — Здоровье уже не позволяло ей полностью отдавать себя на тренировках. Она уже мама. Но гимнастику Афанасьева не бросила, с 1 марта она работает вместе с нами и помогает тренировать нашу сборную".

"Мы очень рады, что Ксения решила стать тренером, — продолжила собеседница ТАСС. — Она очень здорово помогает нам с хореографией, помогает ставить вольные упражнения, в которых она была одной из сильнейших в мире".

Афанасьева — серебряный призер Игр-2012 в командном первенстве. В ее активе золото ЧМ-2010 в команде и ЧМ-2011 — в вольных упражнениях. На чемпионате мира 2015 года в Глазго она стала второй в вольных упражнениях.