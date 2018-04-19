«Уран» пришёл всерьёз и надолго

Фото предоставлено Николаем Артёмовым«Уран» пришёл всерьёз и надолго

Veni, vidi, vici — это про дружину из Дзержинска. Придя в чемпионат Нижегородской области и увидев, что к чему, она сразу победила.

ВЫСТРОИТЬ ВЕРТИКАЛЬ

Главным тренером «Урана» работает молодой специалист Николай Артёмов — воспитанник СДЮШОР «Торпедо», победитель прошлогоднего федерального конкурса «Мой любимый тренер». Вот что он рассказал корреспонденту «Нижегородского спорта»:

— 25 лет в городе не было команды, играющей на соревнованиях такого уровня, и вот в 2017 году она появилась. Благодаря руководству завода имени Свердлова нам удалось создать команду «Уран». Ставилась задача стать призёрами областного чемпионата, но мы победили! При этом полуфинальная серия получилась даже тяжелее, чем финальная. Обыграв тоншаевский «Старт», мы преодолели психологический барьер и во встречах с ХК «Кстово» чувствовали себя более уверенно. В каждом из трёх матчей игра нам давалась. А ключевую победу одержали во втором поединке, на площадке соперника. Сергей Машковцев отыграл на ноль, Андрей Марыгин при игре в большинстве забросил в третьем периоде решающую шайбу — 1:0. Мы повели в серии 2 — 0, после чего выиграли на домашней площадке — 4:0. (В первом матче на своём льду «Уран» добился перевеса 3:1. — Авт.)

Важно, что благодаря заводу у нас были все условия для тренировок и успешного выступления. Хочется сказать спасибо и руководству ФОКа «Ока», где мы принимали своих соперников. Кстати, там я тренирую детей. Надеемся, что ребята, занимающиеся в физкультурно-оздоровительном комплексе, будут пополнять ряды «Урана». Цели, поставленные руководством, — не быть командой на один год, прийти, что называется, всерьёз и надолго, выстроив в Дзержинске хоккейную вертикаль. Если удастся, создадим в городе ещё и команду первой лиги, где будут обкатываться местные воспитанники. Ну а сейчас дзержинские парни в «Уране» — это Алексей Чепко, Никита Соколов , Владислав Комраков, Игорь Тимофеев . Уже стали своими в городе химиков Сергей Львов и Данил Самолётов.

Есть желание, чтобы уровень высшей лиги был более целостный. Пять из восьми команд — примерно одного уровня мастерства, любая из них может обыграть любую. Так, в регулярном чемпионате мы поделили очки с соперниками из Кстова, Городца и Павлова, не проиграли только Тоншаеву. Было бы здорово увидеть в высшей лиге «СаровИнвест». А разве не заслуживает вернуться сюда борский «Кварц»?.. В общем, мы за привлечение в высшую лигу самых сильных команд.

Напомним, что третье место занял прошлогодний чемпион — тоншаевский «Старт», одолевший городецкий «Спартак» (техническое поражение, 7:6 ОТ, 6:2). В «регулярке» пять коллективов разделили 4 очка: «Уран» набрал 32 балла, «Кстово» — 30, «Спартак» — 29, «Старт», «Павлово» — по 28.

«САРОВИНВЕСТ» ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Теперь — об окончании соревнований в первой лиге. Финал, как и в высшей лиге, проводился до трёх побед. Первый поединок «СаровИнвест» выиграл у «Сеченова» — 12:11, но результат был отменён, гостям засчитали техническое поражение. Основанием послужила глава 10 статьи 42 регламента турнира. Там сказано: «За участие в календарном матче не заявленного или не оформленного в установленном порядке игрока либо дисквалифицированного хоккеиста команде засчитывается техническое поражение со счётом 0:5 во всех играх, где принимал участие нарушивший условия проведения соревнований хоккеист». Кроме того, на «Сеченово» был наложен штраф в размере 10000 рублей.

Нельзя не отметить, что триумф подопечных Сергея Колюбакина можно было спрогнозировать ещё по итогам регулярного первенства. Они заработали 46 очков из 48 возможных (проиграли в овертайме — 4:5 — на Бору), в 16 матчах забросили 170 шайб. Выксунский «Металлург», который занял на той стадии второе место, отстал на 16 очков, а «Сеченово» — вторая по результативности команда — ограничилась 101 голом. Неудивительно, что дружина из города атомщиков продолжила громить соперников в плей-офф. «Арзамас» был бит 18:2 и 14:4, «Кварц» (в полуфинале) — 8:1 и 4:2.

Борчане в итоге не сумели взять бронзу. «Металлург» был сильнее и дома — 6:2, и на выезде — 6:0. Тогда при 150 зрителях, собравшихся в ФОКе «Кварц», по хет-трику оформили нападающие Вячеслав Плотичкин и Алексей Рузавин. На первой стадии, кстати, «Кварц» финишировал лишь шестым, помимо «СаровИнвеста» и «Металлурга» пропустив вперёд «Волгу» из Воротынца, лысковское «Торпедо» и «Сеченово». Все они набрали по 28 очков, «Кварц» — 27, так что и в первой лиге борьба получилась по-своему интересной.

Журналист «НС» созвонился с главным тренером «СаровИнвеста» Сергеем Колюбакиным, одновременно работающим в родной хоккейной ДЮСШ «Саров». В своё время, будучи нападающим, он защищал цвета «Торпедо» и «Торпедо-2», заволжского «Мотора», «Сарова» и других российских клубов, а также выступал в чемпионате Беларуси.

— Мы вернулись в областные соревнования спустя восемь лет, цель была одна: только первое место! И мы своего добились, — говорит Сергей Витальевич. — Спасибо всем ребятам: они очень старались на тренировках, в играх, шли к победе весь год. Практически все хоккеисты у нас местные, выходцы из ДЮСШ «Саров». Мой помощник, играющий тренер Сергей Мокеичев давно стал в Сарове своим, как и администратор нашего клуба ВХЛ — Константин Поляков. Ещё подчеркну, что команда подобралась молодая, амбициозная, голодная до побед.

Огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас весь сезон. Отдельная благодарность за помощь — администрации города и директору детско-юношеской школы «Саров» Наилю Мансуровичу Мингалееву. Ну и конечно же, команда очень благодарна директору ООО «СаровИнвест» Павлу Владимировичу Харитонову , который в нас поверил, выделил средства для того, чтобы команда жила и выигрывала.

Добавим: по словам форварда и администратора ХК «СаровИнвест» Вячеслава Парфёнова, если спонсорство останется на прежнем уровне, то коллектив будет выступать уже в высшей лиге. И это, безусловно, важная новость для нашего областного хоккея.

ОПЕРАТИВНОСТЬ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

В свою очередь, «НС» тоже благодарит некоторых людей. Например, исполнительного директора Нижегородской областной федерации хоккея (НОФХ) Олега Передовщикова, который всегда оказывает нам значительную информационную поддержку. Мало того, недавно он сильно тронул автора этих строк своей тревогой о судьбе нашей газеты. Спешим успокоить Олега Дмитриевича и всех читателей: мы живы-здоровы и собираемся таковыми быть дальше. Пропуски же некоторых номеров обусловлены тем, что по финансовым причинам мы не можем выходить 52 или даже 50 раз в году. В соответствии с денежными расходами предусмотрено лишь 44 номера.

Спасибо НОФХ за труд в соцсети «ВКонтакте». Там действует официальное сообщество федерации, где сами же болельщики из разных уголков региона оперативно выкладывают результаты матчей. Было бы здорово, если бы постоянно шли прямые видеотрансляции игр, но здесь всё упирается в технические возможности большинства ФОКов. Слабый интернет, увы, не позволяет организовать такие трансляции.

Зато в группе НОФХ можно прочитать интересные репортажи хоккейных энтузиастов. Лично я ждал материалы Дмитрия Урезкова, который, будучи жителем Большого Мурашкина, ездил по райцентрам, где проводились матчи первой лиги, и делился своими впечатлениями. «Особую благодарность хочется выразить Дмитрию Урезкову и Дарье Сухоруковой, которые разбавили наш контент интересными статьями, интервью, фотографиями, видео, а также многим другим», — написано в соцсети от лица самого сообщества.

Между прочим, у него 2390 подписчиков. И это неплохое свидетельство того, что люди увлечены областным хоккеем. Да, в нём есть проблемы, есть вопросы по составу участников чемпионата и первенства (одно лишь отсутствие команды в Нижнем Новгороде чего стоит!). Но ведь без проблем и вопросов нет движения вперёд, не правда ли?

Золотые составы

«Уран»

«СаровИнвест»