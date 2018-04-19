Работа на Дону. В Ростовской области стартовал летний гребной сезон

На гребном канале в Ростове–на–Дону прошли первые соревнования нынешнего летнего сезона по академической гребле. Всероссийский турнир на призы олимпийских чемпионов Николая Спинёва и Сергея Федорцева собрал более 150 гребцов в возрасте до 19 лет из 16 регионов страны.

Краснодарский край командировал на соревнования 24 спортсменов. По итогам заездов кубанские «академики» отметились наградами в девяти видах программы. Всего на счету наших ребят и девчат три золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей.

По итогам этих соревнований тренерский штаб определит состав сборной России для участия в первенстве Европы до 19 лет.

Всероссийские соревнования по академической гребле на призы олимпийских чемпионов Николая Спинёва и Сергея Федорцева

Двойка без рулевого:

1 место — София Дематьева (Краснодар), Кристина Мардоян (Славянский район).

Восьмёрка с рулевым:

1 место — Лев Захаров (Краснодар), Александр Мартыненко , Данил Лящук (Славянский район).

Восьмёрка с рулевым:

1 место — София Дематьева (Краснодар), Кристина Мардоян (Славянский район).

Четвёрка с рулевым:

2 место — Андрей Иост, Игнат Трембач, Андрей Ревин (Краснодар), Андрей Легеза, Константин Припутин (Староминский район).

Четвёрка без рулевого:

3 места — Элизабет Тозе, Ольга Лапига (Славянский район).

Двойка без рулевого:

3 место — Даниил Лящук, Александр Мартыненко (Славянский район).

Четвёрка парная:

Двойка парная:

Двойка парная:

3 место — Татьяна Орешко, Елизавета Самурганова (Староминский район).