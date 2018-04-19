Ещё
Работа на Дону. В Ростовской области стартовал летний гребной сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Работа на Дону. В Ростовской области стартовал летний гребной сезон 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
На гребном канале в Ростове–на–Дону прошли первые соревнования нынешнего летнего сезона по академической гребле. Всероссийский турнир на призы олимпийских чемпионов Николая Спинёва и Сергея Федорцева собрал более 150 гребцов в возрасте до 19 лет из 16 регионов страны.
Краснодарский край командировал на соревнования 24 спортсменов. По итогам заездов кубанские «академики» отметились наградами в девяти видах программы. Всего на счету наших ребят и девчат три золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей.
По итогам этих соревнований тренерский штаб определит состав сборной России для участия в первенстве Европы до 19 лет.
Всероссийские соревнования по академической гребле на призы олимпийских чемпионов Николая Спинёва и Сергея Федорцева
Двойка без рулевого:
1 место — София Дематьева (Краснодар), Кристина Мардоян (Славянский район).
Восьмёрка с рулевым:
1 место — Лев Захаров (Краснодар), Александр Мартыненко, Данил Лящук (Славянский район).
Восьмёрка с рулевым:
1 место — София Дематьева (Краснодар), Кристина Мардоян (Славянский район).
Четвёрка с рулевым:
2 место — Андрей Иост, Игнат Трембач, Андрей Ревин (Краснодар), Андрей Легеза, Константин Припутин (Староминский район).
Четвёрка без рулевого:
3 места — Элизабет Тозе, Ольга Лапига (Славянский район).
Двойка без рулевого:
3 место — Даниил Лящук, Александр Мартыненко (Славянский район).
Четвёрка парная:
3 место — Мария Филатова (Краснодар).
Двойка парная:
3 место — Вадим Левченко (Тимашевский район).
Двойка парная:
3 место — Татьяна Орешко, Елизавета Самурганова (Староминский район).
Советский спорт: последние новости
Мэт Робинсон: Мы показали, что у нас есть характер Все кубанские – призеры. Представители края завоевали четыре награды континентального первенства Дмитрий Хохлов: Пусть судейство в матче «Зенит» – «Динамо» оценивают эксперты и глава судейского корпуса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме1
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним118
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение