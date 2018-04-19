Работа на Дону. В Ростовской области стартовал летний гребной сезон 

На гребном канале в Ростове–на–Дону прошли первые соревнования нынешнего летнего сезона по академической гребле. Всероссийский турнир на призы олимпийских чемпионов Николая Спинёва и Сергея Федорцева собрал более 150 гребцов в возрасте до 19 лет из 16 регионов страны.
Краснодарский край командировал на соревнования 24 спортсменов. По итогам заездов кубанские «академики» отметились наградами в девяти видах программы. Всего на счету наших ребят и девчат три золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей.
По итогам этих соревнований тренерский штаб определит состав сборной России для участия в первенстве Европы до 19 лет.
Всероссийские соревнования по академической гребле на призы олимпийских чемпионов Николая Спинёва и Сергея Федорцева
Двойка без рулевого:
1 место — София Дематьева (Краснодар), Кристина Мардоян (Славянский район).
Восьмёрка с рулевым:
1 место — Лев Захаров (Краснодар), Александр Мартыненко, Данил Лящук (Славянский район).
Восьмёрка с рулевым:
1 место — София Дематьева (Краснодар), Кристина Мардоян (Славянский район).
Четвёрка с рулевым:
2 место — Андрей Иост, Игнат Трембач, Андрей Ревин (Краснодар), Андрей Легеза, Константин Припутин (Староминский район).
Четвёрка без рулевого:
3 места — Элизабет Тозе, Ольга Лапига (Славянский район).
Двойка без рулевого:
3 место — Даниил Лящук, Александр Мартыненко (Славянский район).
Четвёрка парная:
3 место — Мария Филатова (Краснодар).
Двойка парная:
3 место — Вадим Левченко (Тимашевский район).
Двойка парная:
3 место — Татьяна Орешко, Елизавета Самурганова (Староминский район).