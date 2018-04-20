Выборы мэра Москвы-2018

Жители столицы, отягощенные потоком информации, которая тоннами ежедневно сваливается на их головы, просто не успевают заметить бег времени. А оно бежит… Мелькают дни, и, увы, годы. И только периодически повторяющиеся события заставляют нас оглянуться назад и удивиться: «Как, опять выборы?! Вроде бы недавно были!».

Да, 18 марта 2018 года прошли выборы президента России. А теперь подошел срок новых выборов — москвичи будут избирать мэра столицы. После Юрия Лужкова в 2013 году мэром Москвы был избран Сергей Собянин , до этого исполнявший обязанности градоначальника. И вот 9 сентября 2018 года нас снова ждут следующие выборы мэра столицы. Кто теперь победит?

Мэр Москвы после развала СССР

Юрий Лужков руководил Москвой на протяжении 18 лет, с 1992 по 2010 год. В 1992 году Лужков был назначен на эту должность указом президента России Бориса Ельцина и затем трижды переизбирался на прямых выборах в 1996 (87,5% голосов избирателей), 1999 (69,89%) и 2003 году (74,81%). После того, как избрание высших должностных лиц путем прямого голосования граждан было заменено на назначение законодательными органами, Юрий Лужков в июне 2007 по представлению президента России Владимира Путина был утвержден мэром Москвы депутатами Московской городской Думы

В сентябре 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы», по которому Лужков был освобожден от должности столичного градоначальника «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации». Владимир Ресин был назначен временно исполняющим обязанности мэра Москвы. 15 октября 2010 года президент Медведев внес на утверждение в Мосгордуму кандидатуру Сергея Собянина. 21 октября 2010 года Московская городская дума официально утвердила Сергея Собянина в должности мэра Москвы.

Выборы 2013 года

В 2012 году по инициативе президента России Дмитрия Медведева был принят федеральный закон, предусматривающий возвращение прямых выборов глав регионов. Сергей Собянин обратился к президенту с просьбой о досрочной отставке. 4 июня 2013 года Сергей Собянин объявил о намерении уйти в отставку и затем вновь баллотироваться на досрочных выборах мэра Москвы. На следующий день президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Собянина и назначил его временно исполняющим обязанности мэра Москвы.

На досрочных выборах мэра Москвы в 2013 году победил и. о. градоначальника Сергей Собянин, получивший 1.193.178 голосов (51,37%). Второе место занял Алексей Навальный с 27,24%, третьим был Иван Мельников от КПРФ (10,69%). Явка на выборах мэра в 2013 году составила 32,03%.

Закон о выборах, критика муниципального фильтра

На местных выборах регулярно подвергается критике муниципальный фильтр — предусмотренная российским законодательством процедура сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов. Муниципальный фильтр был предложен мэром Самары Дмитрием Азаровым в 2012 году, во время рассмотрения президентского законопроекта о возврате выборов глав регионов.

Согласно действующему законодательству, муниципальный фильтр устанавливается в размере от 5% (Новгородская и Томская области, Севастополь) до 10% (Белгородская и Ярославская области) от общего числа местных депутатов, в Москве — 6%. Также эти депутаты должны представлять не менее 75% от общего количества муниципальных образований в субъекте федерации.

Конституционный суд Российской Федерации решил, что муниципальный фильтр не противоречит Конституции.

Перед выборами 2013 года в Москве Сергей Собянин, стремясь обеспечить максимальную легитимность выборов и предотвратить их бойкот оппозицией, как говорится в Википедии, неоднократно призывал своих сторонников из числа муниципальных депутатов подписываться за оппозиционных кандидатов, в одном из своих обращений призвал депутатов подписаться за Алексея Навального. После этого Ассоциация муниципальных образований Москвы собрала 110 подписей в его поддержку, из которых избирательный штаб кандидата принял 49.

После муниципальных выборов 2017 года, по оценкам экспертов, оппозиция даже теоретически не может преодолеть муниципальный фильтр, так как большинство муниципальных советов «Единая Россия» получила целиком.

«Власть внесла 83 поправки в избирательное законодательство, отработав просто идеальный механизм получения результатов, тут и поправка Клишаса, и введение нового программного продукта на КОИБах. Муниципальный фильтр — это проблема для всех, но власть наказана своим же рвением. Они не могут одни проводить выборы, и вынуждены пойти на какие-то уступки. Надеюсь, что вместе с москвичами мы добьемся отказа от этого, но поскольку сейчас успеть это сделать уже невозможно, думаю, власть должна санкционировать честным людям, уверен, что в «Единой России» есть честные люди, выдачу подписей по собственным убеждениям. Считаю это сложным, непредсказуемым, но возможным вариантом», — отмечал секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Родин

«Муниципальный фильтр, особенно в Москве, по своим параметрам — это заградительный барьер, от него надо уходить. Чем более консолидировано мы сможем выступить, тем больше шансов, что мы сможем этого добиться. Извините, но вполне достаточно схемы, которая есть на президентских выборах, сбор подписей, если кандидат от парламентской партии — освобождается, зачем еще и муниципальный фильтр? Это вредно, антидемократично и абсолютно незаконно», — говорил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов

18 апреля 2018 года Московская городская Дума приняла в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 „Избирательный кодекс города Москвы“. Документ наделяет столичную Общественную палату правом назначения наблюдателей за ходом городских выборов, а также предполагает увеличение до 500 числа доверенных лиц кандидатов на должность Мэра Москвы и продление работы столичных избирательных участков до 22 часов. Законопроект был внесен Сергеем Собяниным.

Эксперты считают, что это поможет улучшить явку, но она все равно не достигнет показателей последних выборов президента. „Чтобы добиться больших результатов, можно было бы пойти дальше и в течение двух дней проводить голосование в мегаполисах, где многие на выходные уезжают на дачи“, — заявил „Коммерсанту“ глава ФоРГО Константин Костин , предположивший, что на выборах мэра 2018 года явка превысит показатели 2013 года, то есть, 32%.

»Вечер в Москве для голосования многим просто удобнее, чем утро», — считает политолог Константин Калачев

Кандидатуры на пост мэра, праймериз левых сил Левые силы, КПРФ и «Левый фронт», организовали в апреле 2018 праймериз, на которых все москвичи могли бы выбрать кандидатуру на пост мэра Москвы.

Секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Родин рассказал, что шесть представителей Компартии уже являются победителями праймериз в самой КПРФ и охарактеризовал их как «совокупного кандидата» от партии перед выборами мэра Москвы.

Владимир Родин подчеркнул, что все кандидаты достаточно молоды, от 30-летнего самого молодого депутата КПРФ в Госдуме Дениса Парфенова до 63-летнего Валерия Рашкина, но все имеют серьезный депутатский опыт, имеют научные степени, а главное, как и кандидат КПРФ на выборах президента Павел Грудинин , имеют за плечами реальные дела, за которые их ценят и уважают в Москве.

«Товарищ Николай Зубрилин пять раз избирался депутатом муниципального собрания. Павел Тарасов трижды избирался по одномандатному округу, первый секретарь Московского горкома Валерий Рашкин пять раз был депутатом Госдумы. Вадим Кумин избирался депутатом Мосгордумы, депутат Госдумы прошлого созыва, известный политик, человек, имеющий большой опыт в реализации программ федерального значения, в частности, по строительству малых электростанций на территории России. Евгений Балашов имеет опыт работы в правительстве Москвы », — представил кандидатов КПРФ на праймериз Владимир Родин.

«Левый фронт» на праймериз представляет журналист Максим Шевченко , чья кандидатура на пост мэра 2018 года уже обсуждалась.

Зубрилин Николай Григорьевич

Родился 4 июня 1958 года. Окончил негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт правовой экономики». Проходил службу в Советской Армии в Забайкальском военном округе в Ракетных войсках стратегического назначения . В 1997-2000 годах — советник районного Собрания Отрадное; в 2000-2008 годах — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Отрадное, в 2013-2014 годах — заместитель председателя Совета депутатов Отрадное. Член МГК КПРФ, ЦКРК КПРФ. Депутат Мосгордумы с 2014 года.

Кумин Вадим Валентинович

Родился 1 января 1973 года. Окончил филологический факультет Челябинского государственного университета и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ , кандидат экономических наук. 11 октября 2009 года избран депутатом Мосгордумы (член фракции КПРФ), являлся председателем комиссии Мосгордумы по науке и промышленной политике, член комиссий Мосгордумы по безопасности и бюджетно-финансовой политике. Депутат Государственной Думы Российской Федерации шестого созыва с декабря 2011 года (фракция КПРФ), первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку. Женат, имеет двоих детей.

Парфёнов Денис Андреевич

Родился 22 сентября 1987 года в Москве. Член Коммунистической партии Российской Федерации (с 2007 года), секретарь Московского городского комитета КПРФ (с 2014 года), член Президиума ЦКРК КПРФ. Депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ (с 2016 года). Голосовал против итоговой версии законопроекта «О реновации», в который предложил более 30 поправок.

Рашкин Валерий Федорович

Родился 14 марта 1955 года. В 1977 году окончил факультет электронной техники и приборостроения Саратовского политехнического института. Доктор экономических наук. В 1990-1993 годах — депутат Саратовского городского Совета народных депутатов. Депутат Государственной думы РФ 3-7 созывов от КПРФ. Член Центрального комитета КПРФ, с 2003 года — член Президиума ЦК КПРФ. С декабря 2010 года — первый секретарь московского городского комитета КПРФ.

Тарасов Павел Михайлович

Родился 8 июля 1983 года. Выпускник физического факультета МГУ им. Ломоносова, кандидат физико-математических наук. Член ЦК КПРФ, первый секретарь комитета Калининского местного отделения КПРФ (районы Лефортово, Нижегородский), член Бюро московского горкома КПРФ. Учредитель и главный редактор общественно-политической газеты района Лефортово «Серп и молот». Депутат Совета депутатов Муниципального округа Лефортово трёх созывов — избирался в 2008, 2012 и 2017 гг.

Балашов Евгений Борисович

Родился 10 марта 1964 года. Политический и общественный деятель. Депутат Моссовета 21-го созыва, Депутат Мосгордумы 1, 2 и 3 созывов, вице-президент Федерации клубов ЮНЕСКО России, создатель Городской государственной межведомственной профилактической программы «Дети Улиц», экс-руководитель департамента науки и промышленной политики Правительства Москвы, советник председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова по вопросам научно-промышленной политики. Заместитель председателя правительства Иркутской области

Кандидатуры на выборах в мэры Москвы

Хотя Сергея Собянин еще не объявлял этого официально, мало кто сомневается, партию «Единая Россия» на выборах мэра представит действующий мэр Москвы.

Сергей Семенович Собянин (родился 21 июня 1958 года) — российский политический и государственный деятель. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2006). Мэр Москвы (с 21 октября 2010 года), один из лидеров партии «Единая Россия». Также в карьере Сергея Собянина посты главы города Когалыма, председателя Думы Ханты-Мансийского округа, губернатора Тюменской области и руководителя Администрации президента Владимира Путина.

В октябре 2010 года президент Дмитрий Медведев выбрал Сергея Семеновича для утверждения мэром Москвы в Мосгордуме. Проработав в этой должности три года, 5 июня 2013 года Сергей Собянин подал в отставку, пояснив, что Москве нужен избранный мэр. В тот же день президентом Владимиром Путиным Сергей Семенович Собянин был назначен исполняющим обязанности мэра до проведения новых выборов. В сентябре 2013 года Собянин в первом туре победил на выборах мэра Москвы, получив 51,37% голосов избирателей, значительно опередив своего основного конкурента Алексея Навального.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью «Ведомостям» , что «с большой долей вероятности» будет баллотироваться на новый срок. Он добавил, что нужно дождаться объявления о начале избирательной кампании.

«Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе», — сказал он. Речь идет о здравоохранении, строительстве метро и транспортных коммуникациях.

Сергей Сергеевич Митрохин (род. 1963) — председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» . Митрохин заявил в эфире «Лайфа», что уже участвовал в выборах в прошлый раз и намерен снова вступить в борьбу за пост главы Москвы.

«Хочу на эту тему сказать. Все кандидаты на прошлых выборах, что-то они сейчас про Москву забыли, про них ничего не слышно. Что они делают для Москвы? Какие проблемы ставят? Я тогда важную фразу сказал, я её повторю. Они занялись проблемами Москвы, потому что захотели стать мэрами, а я захотел стать мэром, потому что занимаюсь проблемами Москвы», — отмечал Сергей Митрохин.

От «Справедливой России» президиум партии практически единогласно поддержал кандидатуру Александра Романовича.

Александр Леонидович Романович (род. 1952) — российский государственный и общественный деятель, депутат Государственной Думы VI созыва, член фракции «Справедливая Россия», заместитель Председателя Государственной Думы VI созыва, заместитель председателя Комитета ГД по международным делам . В настоящее время является советником руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова . Вице-президент международной неправительственной социал-демократической организации Социалистический интернационал.

Александр Романович — кандидат политических и доктор философских наук. Владеет французским, португальским, испанским и английским языками. Полковник запаса.

Максим Александрович Сурайкин (род. 1978) — председатель политической партии «Коммунисты России», которой выдвигается на пост мэра Москвы. Напомним, что на президентских выборах 2018 года Максим Сурайкин занял седьмое место, набрав 0,68% голосов.

Сергей Николаевич Ревин (род. 1966) претендует на пост мэра столицы от партии «Зеленых». Сергей Ревин — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 113-й космонавт России и 526-й космонавт мира, как сообщает его биография в Википедии.

Председатель партии «Зеленых» Панфилов отмечал, что «космонавт-испытатель Ревин Сергей Николаевич, Герой России, который родился в Москве, очень активный человек».

Его кандидатуру на пост мэра Москвы предложила «Партия перемен».

Википедия сообщает, что в прошлом — будучи членом партии «Справедливая Россия» (2011-2013) Дмитрий Гудков был избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва (2011-2016). В качестве депутата представлял и отстаивал мнение политической оппозиции по целому ряду актуальных вопросов внутренней и внешней политики руководства Российской Федерации. На выборах 2016 года баллотировался в депутаты Государственной Думы VII созыва от партии «Яблоко» по одномандатному округу в Москве, однако не смог набрать большинства голосов.

Дмитрий Гудков — сын российского политика и предпринимателя Геннадия Владимировича Гудкова

Также на пост мэра столицы претендуют несколько независимых кандидатов.

Наталья Донцова (Василенко, род. 1974) — журналист.

«По просьбам единомышленников, решила воспользоваться своим конституционным правом, в частности, избирать и быть избранной. Планирую принять участие в качестве кандидата на пост мэра Москвы, выборы которого состоятся в сентябре, текущего года», — написала Наталья Донцова.

Георгий Владимирович Федоров (род. 1973) — бывший член Общественной палаты РФ, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», исполнительный директор Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль».

Яшин Илья Валерьевич (род. 1983) — молодой российский оппозиционный политик. Илья Яшин — глава муниципального округа Красносельский.

Политик Илья Яшин объявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, которые пройдут в сентябре. В обращении, опубликованном Яшиным, говорится: «Я иду на выборы как представитель целого блока демократических сил. Моя организационная опора — это десятки муниципальных депутатов из самых разных районов Москвы. Мой ближайший союзник — Алексей Навальный и его команда, рядом со мной активисты движения „Солидарность“».

О кандидатах в мэры Москвы, рейтингах, предвыборном законодательстве читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Выборы мэра Москвы