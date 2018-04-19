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Антон Красовский заявил, что Ксения Собчак считала его своим крепостным
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Антон Красовский заявил, что Ксения Собчак считала его своим крепостным 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Журналист Антон Красовский заявил, что Ксения Собчак считала его наемным работником и крепостным, когда он работал с ней в качестве консультанта.
В рамках передачи «A-Team» на радиостанции «Эхо Москвы» журналист Антон Красовский заявил, что выступил в качестве консультанта Ксении Собчак, когда та участвовала в президентской гонке, и не оформлял официальных документов о сотрудничестве.
«Я считал, что я — не наемный работник, я помогаю Ксении Анатольевне как консультант. А Ксения Анатольевна считала, что я абсолютно полный наемный работник, ее крепостной. Я просто всегда отказываюсь быть крепостным. Я живу в 2018, а не в 1815. Человек считает, что ему принадлежит все вокруг. А я так не считаю. У Ксении Анатольевны есть только вертикальные связи в жизни, а у меня только горизонтальные, поэтому это крест, который мы поставили на наших отношениях», — отметил Красовский.
При этом он уточнил, что прекрасно относится к Собчак, и сделал ей скидку, но «другую скидку она себе сама организовала». По словам журналиста, Собчак получила плюс от работы с ним, приобретя много как общественно-политическая фигура, однако часть денег не выплатила, но считает это не обманом, а наказанием.
«Никогда у нас не было с Ксенией Анатольевной не было горизонтальных связей, в этом проблема. Я всегда считал, что они такими были, а на самом деле их не было никогда. С Ксенией Анатольевной не бывает никаких горизонтальных связей, с Ксенией Анатольевной бывают связи вертикальные, где она либо начальник, либо подчиненный», — сообщил Красовский.
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