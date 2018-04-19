Тур Официального Кубка вернется в Россию 1 мая

Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca-Cola вернется в Россию 1 мая. Как сообщили welcome2018.com в пресс-службе компании, первым пунктом второй части путешествия по России станет Владивосток.

Официальный Кубок прибудет в Россию на специальном брендированном самолете из Японии — последней страны на маршруте международного путешествия трофея. Помимо Владивостока, Кубок посетит еще восемь городов: Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву. В столицу России Кубок привезут 7 июня.

Подробнее о Туре Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ с Coca-Cola читайте в специальном разделе welcome2018.com.

Во Владивостоке Официальный Кубок пробудет три дня. 1 мая главный футбольный трофей планеты прилетит в сопровождении генерального секретаря FIFA Фатмы Самура, легенды FIFA Жилберту Силва и посла Ростова-на-Дону на ЧМ-2018 Виктории Лопыревой . В аэропорту его встретят врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис . 1 и 2 мая все желающие смогут увидеть легендарный трофей и сделать с ним фотографию на Центральной площади города.

Одними из первых Официальный Кубок увидят участники футбольного юнифайд-турнира, который состоится 1 мая на Центральной площади города. Эти соревнования объединяют людей с особенностями развития и без в одну команду и привлекают внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми нуждами в России. Участниками юнифайд-турнира станут атлеты Специальной Олимпиады, футбольные знаменитости, представители правительства Приморского края и администрации города Владивостока, а также представители FIFA и системы Coca-Cola в России. Аналогичные турниры уже проводились в Саранске, Калининграде, Волгограде и Сочи.

Официальная церемония старта Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca-Cola состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве с участием президента России Владимира Путина и президента FIFA Джанни Инфантино . Главный футбольный трофей отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории проекта. За первый этап путешествия по России Официальный Кубок Тур побывал в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Пензе, Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Курске, Воронеже, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Сочи. В ходе мирового этапа путешествия трофей побывал на шести континентах — в 91 городе и 51 стране. Во многих странах Тур прошел впервые, например, в Исландии, Австрии и Монголии.

За ходом Тура Официального Кубка можно следить на странице FIFA.com/trophytour и в социальных сетях Facebook и Instagram.