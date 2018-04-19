Запущена первая в мире криптовалютная краудфандинговая платформа для спортсменов

Свою работу начала новая криптовалютная инвестиционная платформа SportyCo, которая позволяет искать деньги на свои проекты спортсменам, клубам и спортивным организациям. Взамен инвесторы могут стать акционерами перспективных атлетов или команд. Создатели платформы заявляют, что их проект совмещает спортивные интересы, криптовалютные технологии и краудфандинг. SportyCo работает с токенами SPF, которыми уже торгуют несколько крупных мировых криптовалютных бирж. Основатель и руководитель платформы Marko Filej отмечает: «Мы верим, что SportyCo поможет начинающим спортсменам добиться выдающихся результатов в спорте, а всем, даже самым мелким инвесторам — эффективно вложить свои средства в развитие индустрии». После того как в течение месяца компания проводила бета-тестирование своего сервиса, теперь SportyCo начинает принимать заявки на запуск первых кампаний и привлекать на платформу спортивных фанов и доноров.