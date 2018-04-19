Двадцать лет вместе

Фото Артёма СЕМЁНОВАДвадцать лет вместе

О каждом из них можно написать не просто статью в газете — рассказ, очерк и даже целую книгу. Потому что у них за спиной богатое спортивное прошлое. Они — члены автозаводского Клуба ветеранов спорта, который в минувшую субботу отметил важный юбилей.

Двадцать лет вместе

Клуб родился в 1998 году благодаря усилиям Аркадия Бабаева. В числе организаторов также были Агнесса Делиховская, Муза Голубева, Людмила Горбачевская, Иосиф Шапиро , Ольга Коптюх и другие ветераны спорта. Практически все члены спортивной ветеранской организации были выходцами из спортивного клуба «Торпедо». Первым председателем избрали мастера спорта по лёгкой атлетике Анатолия Гладышева. Но через два года его забрала тяжёлая болезнь, и ветераны проголосовали за нового председателя — Ольгу Коптюх. Вот уже 18 лет она является бессменным лидером автозаводских спортсменов со стажем.

Мастер спорта СССР по прыжкам в длину, энергичная, целеустремлённая, активная, решительная, деятельная — об Ольге Ивановне я могу говорить бесконечно. Горжусь давним знакомством с ней и её замечательной семьёй. На страницах «Нижегородского спорта» мы не раз рассказывали об этих людях. Супруг Ольги Ивановны — заслуженный тренер страны по лёгкой атлетике Иван Коптюх. Их дочь Наталья Садова — олимпийская чемпионка в метании диска. Сын Пётр — мастер спорта международного класса по бейсболу, бронзовый призёр чемпионата мира в этом виде спорта, мастер спорта по толканию ядра. Супруг Натальи — заслуженный тренер России Михаил Садов. Жена Петра — Ольга Распопова, мастер спорта международного класса в беге на 800 метров, победительница Кубка Европы, участница Олимпийских игр. У Натальи и Михаила есть дочь Вика, которая уже достигла мастерского уровня в метании молота. У Петра и Ольги трое ребятишек — Ваня, Соня и Тимофей. Их спортивные успехи, видимо, впереди.

Фамилии Коптюх и Садовы на праздничном вечере, который состоялся во Дворце культуры ГАЗа, звучали постоянно. Были названы десятки других имён: работа автозаводского Клуба ветеранов спорта и его членов отмечалась на разных уровнях. Ветеранам спорта были торжественно вручены благодарственные письма, грамоты и даже памятные медали от регионального министерства спорта , городского департамента по спорту и молодёжной политике, Совета ветеранов ОАО «ГАЗ» , Пенсионного фонда, городского Клуба ветеранов спорта и многих других организаций, которые поддерживают ветеранское спортивное движение. К слову, благодарственное письмо от министерства спорта Нижегородской области получило и наше издание — за пропаганду и содействие спорту ветеранов.

Спортивная семья

— Городскому клубу ветеранов спорта 39 лет, автозаводскому — 20, и он является неотъемлемой частью нашей организации, — отметил председатель Клуба ветеранов спорта областного центра Михаил Корольков. — Работают автозаводцы здорово! Ольге Ивановне — честь и хвала, человек на своём месте. Клуб на Автозаводе удивительный, люди здесь замечательные. Автозаводцы — это особая категория, настоящая семья. Среди членов клуба очень много именитых спортсменов, тренеров.

— Особенно радовали нас в последнее время Иван Никитович Коптюх и Владимир Константинович Акилов, — говорит Ольга Коптюх. — У Ивана Никитовича в прошлом году Валера Пронкин занял второе место на чемпионате мира по лёгкой атлетике, воспитанница Владимира Константиновича конькобежка Наташа Воронина совсем недавно привезла бронзу с Олимпиады в Пхёнчхане. Есть успехи и у других тренеров КСДЮСШОР №1, которые являются членами нашего клуба. Мы и сами участвуем в различных соревнованиях. У нас проходит областная спартакиада, которая включает более десяти видов спорта. Выступая за сборную Нижнего Новгорода, автозаводцы всегда держат высокую планку.

Ольга Ивановна тепло благодарила всех, кто работает в Клубе ветеранов спорта Автозаводского района, кто помогает местным спортсменам со стажем. Особые слова были сказаны в адрес Василия Пушкина . Заслуженный тренер России по лёгкой атлетике, депутат городской Думы , он постоянно на связи с ветеранами спорта.

— Это люди, которые в 60 — 70-е годы создавали славу нашего города и страны, — подчеркнул Василий Евгеньевич. — И вот этот крутой замес чувствуется даже спустя 50 лет. Хочу пожелать, чтобы наш клуб и его члены жили как можно дольше, чтобы как можно больше ребятишек знали об их спортивных подвигах, чтобы и через пять лет, на следующем юбилее, они встретили нас с такой же энергетикой, позитивом, активностью.

Праздник на отлично

Да, уж чего-чего, а темперамента автозаводцам не занимать. Они подпевали замечательному ансамблю ДК ГАЗ «Ваталинка», пританцовывали вместе с мальчишками и девчонками из коллективов «Радость» и «Белая птица». Концерт на юбилее Клуба ветеранов спорта Автозаводского района Нижнего Новгорода получился знатный! А когда объявили дискотеку, нужно было видеть, как отплясывали именитые и не очень спортсмены прошлого. И это были не какие-нибудь мелодии «для тех, кому за…»: «Лабутены» и рок-н-ролл шли на ура.

— Ох, а какие мы были задорные, когда были молодые! — улыбается Иван Коптюх. — Это здорово, что у ветеранов спорта есть свой клуб. Мы собираемся, общаемся, вспоминаем, как выступали на соревнованиях, ездили на сборы, тренировались. Если я не в отъезде, то всегда с удовольствием прихожу на заседания клуба.

Иван Никитович буквально несколько дней как вернулся со сборов из Адлера. На носу открытие летнего легкоатлетического сезона, он готовит своих учеников к соревнованиям.

— Главными стартами, конечно, будут чемпионат и первенства России, — говорит Иван Никитович. — На международные соревнования у нас имеет право поехать только Валера Пронкин. Но он немного травмирован, поэтому мы взяли небольшой тайм-аут. Дальше будем смотреть, как позволит тренироваться повреждённая стопа.

Вижу, как заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Виктор Степаненков беседует с мастером спорта международного класса по тяжёлой атлетике Александром Гончаровым . В свои 83 года Виктор Александрович всё ещё в профессии, хотя официально с тренерского поста ушёл три года назад.

— Ко мне часто обращаются с вопросами по методике тренировок, — улыбается он. — Я никому не отказываю, всегда стараюсь помочь, чем могу. Сейчас, например, с Владимиром Константиновичем Акиловым работаем с его девочками над повышением скоростных качеств. Не отпускает спорт: он навсегда в моей душе, в моём сердце…