НСФЛ поделится опытом проведения соревнований с международными университетами

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Представители международных университетов будут приглашены на финальную часть четвертого сезона Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) для знакомства с российским опытом проведения подобных соревнований, заявил на Ялтинском международном экономическом форуме президент НСФЛ Андрей Стукалов . Подобный формат чемпионата мог бы стать основной для создания мировой студенческой лиги.

"Через несколько месяцев мы завершаем четвертый сезон НСФЛ. На финальную часть мы решили пригласить большое количество международных наблюдателей, представителей международных университетов, которые в перспективе могли бы создать мировую студенческую лигу. Мы не сомневаемся, что наш формат подойдет и для мировой лиги, когда студенты всех континентов мира смогли бы соревноваться между собой", — заявил Стукалов на секции «Через спорт к интеграции».

По его словам, после ознакомления иностранных представителей с концепцией мировой студенческой футбольной лиги начнется прием заявок от команд, желающих присоединиться к турниру. В случае набора достаточного количества команд открытие первого такого турнира планируется провести в сентябре 2018 года в Москве.

Президент лиги отметил, что формат проведения НСФЛ является уникальным. «Студенты играют полноценный чемпионат „каждый друг с другом“, при этом у них остается возможность учиться», — рассказал Стукалов. Он уточнил, в сегодня в России уже выстроена полноценная вертикаль студенческого футбола, каждый год с сентября по май проводятся соревнования, в рамках которых проходит около 600 матчей. В 2018 году финальная часть чемпионата пройдет с 23 по 25 мая в Смоленске.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из 60 стран. Главная тема Четвертого ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России».

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