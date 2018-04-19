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Уж скоро мяч на центр поставят!
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Уж скоро мяч на центр поставят! 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
На этой неделе начнётся сезон у футболистов клуба «Дзержинск-ТС», а на следующих — у команд, которым предстоит выступление в областных соревнованиях.
МФС «Приволжье»
В ближайшую субботу стартует первенство страны в третьем дивизионе. По сравнению с прошлым сезоном число участников возросло на одну команду (всего их — 13).
К сожалению, серебряный призёр последнего турнира ФК «Саранск» расформирован. Его заменит «Мордовия-М», с которой и сыграет «Дзержинск-ТС» в Саранске свой первый матч (полный календарь игр нашей команды и её состав мы опубликуем в следующем номере). Безусловно, первенство усилил пензенский «Зенит», добровольно покинувший второй дивизион. Вдобавок появились три клуба-дебютанта: «Химик-Август» (посёлок Вурнары, Республика Чувашия), «Акрон» (посёлок Новосемейкино, Самарская область) и «Квазар-Самара».
Заключительный учебно-тренировочный сбор «Дзержинск-ТС» провёл на базе «Изумрудное» (Городецкий район), где, по словам наставника команды Сергея Нагаева, есть все необходимые условия для качественной подготовки. В распоряжении дзержинцев было два футбольных поля, спортивный и тренажёрный залы, бассейн.
Команда сохранила свой костяк, плюс вернулись из клуба «Торпедо-Димитровград» 24-летние хавбеки Кирилл Хохлов и Игорь Сирцов. А ещё «Дзержинск-ТС» пополнила группа молодых местных воспитанников.
14 апреля, в последний день сбора в «Изумрудном», у дзержинцев был контрольный матч против ФК «Городец». Они добились убедительной победы — 8:0 (5:0).
Область
В понедельник стартовала заявочная кампания для участников чемпионата Нижегородской области. В высшей и первой лигах (старт соревнований намечен на 28 — 29 апреля) сыграют по 12 команд.
В высшей лиге произошли следующие изменения. В один клуб объединились пешеланский «Шахтёр» и ФК «Арзамас». Теперь команда называется «Шахтёр» (Арзамас). Местные власти рассчитывают, что это послужит толчком к возрождению арзамасского футбола. Из первой лиги перешли серебряный и бронзовый призёры предыдущего турнира — нижегородские «Локомотив-РПМ» и ДЮСШ-НИК. По регламенту должны были пойти на повышение и золотые медалисты из «Сокола» (Сокольское), но им разрешили остаться в первой лиге. «Локомотив-РПМ» и ДЮСШ-НИК, а также закончившую самостоятельный турнирный путь СДЮСШОР-8 там заменят «Шахтёр-дубль» (Арзамас), «Дзержинск-ТС-дубль» и «ПРЗ-Балахна-ДЮСШ».
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