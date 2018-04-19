Уж скоро мяч на центр поставят!

На этой неделе начнётся сезон у футболистов клуба «Дзержинск-ТС», а на следующих — у команд, которым предстоит выступление в областных соревнованиях.

МФС «Приволжье»

В ближайшую субботу стартует первенство страны в третьем дивизионе. По сравнению с прошлым сезоном число участников возросло на одну команду (всего их — 13).

К сожалению, серебряный призёр последнего турнира ФК «Саранск» расформирован. Его заменит «Мордовия-М», с которой и сыграет «Дзержинск-ТС» в Саранске свой первый матч (полный календарь игр нашей команды и её состав мы опубликуем в следующем номере). Безусловно, первенство усилил пензенский «Зенит» , добровольно покинувший второй дивизион. Вдобавок появились три клуба-дебютанта: «Химик-Август» (посёлок Вурнары, Республика Чувашия), «Акрон» (посёлок Новосемейкино, Самарская область) и «Квазар-Самара».

Заключительный учебно-тренировочный сбор «Дзержинск-ТС» провёл на базе «Изумрудное» (Городецкий район), где, по словам наставника команды Сергея Нагаева, есть все необходимые условия для качественной подготовки. В распоряжении дзержинцев было два футбольных поля, спортивный и тренажёрный залы, бассейн.

14 апреля, в последний день сбора в «Изумрудном», у дзержинцев был контрольный матч против ФК «Городец». Они добились убедительной победы — 8:0 (5:0).

Область

В понедельник стартовала заявочная кампания для участников чемпионата Нижегородской области. В высшей и первой лигах (старт соревнований намечен на 28 — 29 апреля) сыграют по 12 команд.

В высшей лиге произошли следующие изменения. В один клуб объединились пешеланский «Шахтёр» и ФК «Арзамас». Теперь команда называется «Шахтёр» (Арзамас). Местные власти рассчитывают, что это послужит толчком к возрождению арзамасского футбола. Из первой лиги перешли серебряный и бронзовый призёры предыдущего турнира — нижегородские «Локомотив-РПМ» и ДЮСШ-НИК. По регламенту должны были пойти на повышение и золотые медалисты из «Сокола» (Сокольское), но им разрешили остаться в первой лиге. «Локомотив-РПМ» и ДЮСШ-НИК, а также закончившую самостоятельный турнирный путь СДЮСШОР-8 там заменят «Шахтёр-дубль» (Арзамас), «Дзержинск-ТС-дубль» и «ПРЗ-Балахна-ДЮСШ».