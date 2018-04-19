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Минспорт не видит серьезных препятствий для открытия фан-зон ЧМ-2018 в Крыму
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Минспорт не видит серьезных препятствий для открытия фан-зон ЧМ-2018 в Крыму 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Фан-зоны будут открыты в Крыму во время чемпионата мира 2018 года, уверенность в этом в четверг выразила заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова.
"Крым — это субъект Российской Федерации, у него одинаковые права с любым субъектом страны. Чтобы открыть фан-зону, провести фестиваль болельщиков, нужно заключить соглашение с ФИФА, с его так называемым исполнителем. Крымский футбольный союз по этой теме вплотную работает с организационным комитетом, думаю, что обязательно будет фестивальная площадка", — сообщила она ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Фан-зоны на чемпионате мира официально называются площадками фестиваля болельщиков. Ранее сообщалось, что ФИФА дала устное согласие на организацию минимум двух фан— зон на территории Крыма во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Одна из возникших проблем — присутствие только спонсорской рекламы в фан-зонах, при этом на полуострове нет многих дилеров и сетей.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из 60 стран. Главная тема Четвертого ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России».
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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