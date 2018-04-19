У «Олимпийца» — пять финалов

Фото Сергея АРИСТОВАУ «Олимпийца» — пять финалов

«Победы придут!» — так всю весну потчуют болельщиков руководители ФК «Олимпиец». Но их всё нет и нет. Последняя виктория датирована ещё ноябрём, а безвыигрышная серия нижегородцев достигла уже девяти матчей. За пять туров до финиша перед клубом реально замаячил призрак второго дивизиона.

В силу объективных и субъективных причин тренерский штаб волжан из матча в матч тасует состав, но положительного эффекта это не приносит. Конечно, в жажде борьбы питомцам Николая Писарева не откажешь. К тому же ещё и не везёт. Как тут не вспомнить сомнительный пенальти в Красноярске на 90-й минуте? А воскресная игра? «Зенит-2» создал у наших ворот один полумомент, но подопечным Константина Зырянова этого хватило, чтобы увезти с новенького стадиона «Нижний Новгород» важнейшие три очка.

На трибунах журналисты гадали, кому же удастся забить первый гол на новой арене. Мало кто сомневался, что в историю попадёт кто-то из игроков «Олимпийца». Ан нет! Петербуржец Андрей Панюков мастерски воспользовался своим шансом в нашей штрафной. У нас же своего Панюкова, увы, и близко не видно. Доходит уже до того, что на острие атаки начинает играть центральный защитник Юрий Морозов

Но проблемы команды ведь не только в слабой игре нападающих. Мы видим, как в каждом матче «пожарит» защита и что в средней линии наблюдается острый кризис идей. Если в зоне «Урал-Поволжье» ещё шустрили техничные Игорь Горбунов Тимур Аюпов , то на уровне ФНЛ они как-то потерялись. Увы, среди новичков тоже не видно помощников. Отсюда и скомканный футбол, построенный на каких-то эпизодах. Когда же в товарищах согласья нет, туго и с забитыми голами. В условиях нервотрёпки «Олимпиец» начинает скатываться до примитивных навесов, что соперникам только на руку.

Писарев едва ли не на каждой пресс-конференции сетовал на то, что его подопечным некомфортно играть на дзержинском стадионе. Но вот «Олимпиец» вернулся в Нижний. И что мы увидели? А то, что дело-то вовсе не в стадионе. Если игры нет, то ей и на «Уэмбли» взяться будет неоткуда. В конце концов, не болельщики же будут забивать голы!

Кстати, поддержка от трибун на первом тестовом матче получилась весьма приличной. Даже несмотря на то, что многие вообще впервые увидели футбол живьём. Ну а многие футболисты «Олимпийца» впервые играли на стадионе такого уровня, при таком количестве зрителей и, конечно же, волновались, подчеркнул Николай Писарев.

— Сегодня мы владели преимуществом, но «Зенит-2» оказался сильнее в реализации моментов. Это наша главная проблема, но впереди ещё пять матчей, и мы знаем, как её решить. Благодаря болельщикам и ауре этого замечательного стадиона мы будем прибавлять от игры к игре, — пообещал Николай Николаевич.

Итак, теперь придётся очень сильно постараться, чтобы финишировать выше 16-го места. По большому счёту, «Олимпийцу» предстоят пять финалов. Дома осталось сыграть с прямыми конкурентами — «Ротором» и «Лучом-Энергией», а на выезде нас ждут «Факел», «Кубань» и «Авангард», которые не имеют серьёзной мотивации. Хотя как сказать… Кто, например, думал, что «Факел» 15 апреля «загасит» дома тот же «Луч»? Да, воронежцам уже не выбраться со дна, но, думается, в предстоящую субботу «Олимпийцу» тоже придётся очень несладко…

ТАБЛО

Олимпиец (Нижний Новгород) — Балтика (Калининград) — 1:2 (1:1). 7 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик». 500 зрителей.

Голы: Спэтару (25) — Себаи (27), Хрипков (66 — в свои ворота).

«Олимпиец»: Бородько, Маляров (Бочаров, 74), Филин, Морозов, Хрипков, Горбунов, Нежелев (Заерко, 78), Фомин, Аюпов, Спэтару (Чирьяк, 61), Беляков.

Предупреждения: Маляров (32), Филин (65), Фомин (90), Беляков (90 + 2) — Свежов (41).

Главный судья: Недвижай (Ставрополь).

Енисей (Красноярск) — Олимпиец — 1:0 (0:0). 11 апреля. Арена «Енисей». 2700 зрителей.

Гол: Кутьин (90 — с пенальти).

«Енисей»: Нестеренко, Кичин (Кутьин, 46), Мильдзихов, Жиров, Васильев, Иванов, Исаев (Ломакин, 46), Стеклов, Камеш (Саркисов, 57), Комков, Обрадович (Малоян, 77).

«Олимпиец»: Сысуев, Маляров (Симанов, 79), Хрипков, Филин, Гогличидзе, Морозов, Бочаров (Полянин, 85), Абрамов (Заерко, 89), Горбунов (Спэтару, 86), Нежелев, Беляков.

Предупреждения: Кичин (9), Жиров (90 + 3) — Сысуев (71), Полянин (89).

Главный судья: Васильев (Ижевск).

Олимпиец — Зенит-2 (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0). 15 апреля. Стадион «Нижний Новгород». 15000 зрителей.

Гол: Панюков (59).

«Олимпиец»: Сысуев, Маляров (Симанов, 78), Филин, Бочаров (Спэтару, 64), Морозов, Хрипков, Нежелев, Фомин, Горбунов (Чирьяк, 57), Аюпов (Заерко, 75), Беляков.

«Зенит-2»: Кержаков, Запрягаев (Соловейчикс, 84), Зуев, Пенчиков, Бугриев, Сиротов, Мусаев, Зинков, Кириллов (Плотников, 67), Панюков (Крапухин, 90+), Прудников (Камышев, 90+).

Предупреждения: Аюпов (32) — Кириллов (47), Мусаев (55), Сиротов (90+).

Главный судья: Шадыханов (Москва).

* * *

31-й тур Луч-Энергия — Енисей — 0:1, Томь — Тамбов — 0:0, Крылья Советов — Спартак-2 — 5:1, Шинник — Тюмень — 2:0, Ротор-Волгоград — Факел — 0:0, Химки — Оренбург — 0:1, Волгарь — Сибирь — 0:0, Авангард — Динамо СПб — 0:0, Кубань — Зенит-2 — 1:0.

32-й тур Сибирь — Шинник — 3:0, Спартак-2 — Томь — 2:1, Оренбург — Волгарь — 3:0, Тюмень — Динамо СПб — 1:1, Зенит-2 — Луч-Энергия — 1:2, Факел — Кубань — 0:2, Тамбов — Химки — 2:0, Ротор-Волгоград — Авангард — 1:1, Балтика — Крылья Советов — 1:0.

33-й тур Томь — Балтика — 1:0, Крылья Советов — Енисей — 1:0, Шинник — Оренбург — 0:0, Динамо СПб — Сибирь — 1:1, Факел — Луч-Энергия — 3:1, Авангард — Тюмень — 0:0, Волгарь — Тамбов — 1:2, Кубань — Ротор-Волгоград — 2:1, Химки — Спартак-2 — 1:0.

И В Н П М О 1. Енисей 33 22 5 6 58-24 71 2. Оренбург 33 22 5 6 49-21 71 3. Крылья Советов 33 22 4 7 53-20 70 4. Тамбов 33 17 6 10 48-32 57 5. Балтика 33 17 5 11 39-31 56 6. Сибирь 33 14 10 9 37-25 52 7. Динамо СПб 33 12 14 7 42-37 50 8. Шинник 33 13 9 11 41-39 48 9. Кубань 33 12 10 11 42-38 46 10. Авангард 33 9 13 11 36-39 40 11. Химки 33 11 6 16 29-41 39 12. Волгарь 33 10 9 14 32-37 39 13. Спартак-2 33 10 8 15 40-55 38 14. Луч-Энергия 33 8 11 14 32-43 35 15. Ротор-Волгоград 33 8 10 15 31-38 34 16. Олимпиец 33 8 10 15 31-44 34 17. Томь 33 8 10 15 28-48 34 18. Тюмень 33 7 12 14 34-45 33 19. Зенит-2 33 8 7 18 37-53 31 20. Факел 33 6 8 19 17-46 26 21 апреля. Факел — Олимпиец.