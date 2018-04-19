Лисий след: стадион «Мордовия Арена»

САРАНСК, 19 апр — РИА Новости Сергей Белоусов . В столице Республики Мордовия порядка 300 тысяч жителей — это самый маленький город из тех, что принимают чемпионат мира — 2018. И стадион тут тоже компактный, но это ему только на пользу.

Ожидаемая неожиданность

Стадион в Саранске должен был быть еще меньше, ведь его строительство началось в 2010 году — за несколько месяцев до того, как Россию выбрали хозяйкой чемпионата мира по футболу. Конечно, руководство республики уже держало в уме ЧМ-2018, но официально объект возводился в рамках подготовки к торжествам в честь тысячелетия единения мордовского народа с народами России.

Жилые комплексы и строящийся стадион «Мордовия Арена» в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018Место идеальное: новый жилой район, пойма реки Инсар, центр города. До железнодорожного вокзала — пара километров, пять километров до аэропорта, десять минут на автомобиле или такси до любой точки города.

Железнодорожная станция и строящийся стадион «Мордовия Арена» в Саранске, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018

"Арена" задумывалась как футбольный стадион вместимостью 28 тысяч зрителей.

Когда России предоставили право на проведение чемпионата мира — 2018 и Саранск был выбран одним из городов-участников, строители успели залить бетоном только первый ярус.

Проектировщикам пришлось увеличивать вместимость стадиона до 44 149 мест, повышать безопасность, корректировать конструктивные и архитектурные планы, вносить инженерные и технологические корректировки. В итоге «Мордовия Арена» подросла: самая высокая точка крыши — 51 метр, как у 16-этажного дома. Однако исходная архитектурная концепция, в том числе форма фасада и его расцветка, не изменилась.

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Лисий след

В отличие от большинства овальных стадионов, фасад «Мордовия Арена» выполнен в виде… бублика. Крыша весом семь тысяч тонн и алюминиевые панели фасада держатся на 84 металлических несущих арках. Сверху панели фасада сплошные, снизу — перфорированные. Это создает ощущение легкости конструкции и уменьшает световую нагрузку. В темное время включается подсветка стилобатной части и опор — стадион словно парит в воздухе.

Стадион «Мордовия Арена» в Саранске

Строители составляли фасад как пазл: во-первых, все 8712 панелей — разной формы, во-вторых, нужно было собрать определенную картину из листов белого, ярко-рыжего и темно-рыжего цветов. Дизайн тщательно продуман. А рыжий цвет символизирует лису, красующуюся на гербе Саранска. Кроме того, эта палитра характерна для народного промысла мордвы.

Трибуны на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске

Кресла внутри повторяют затею с фасадом: это тоже пиксельный рисунок — на шесть уровней стадиона. На верхнем ярусе установлены временные трибуны на 15 тысяч зрителей, увеличившие вместимость «Мордовия Арены» до норм FIFA. Временные кресла от постоянных ничем не отличаются — просто смонтированы на металлических опорах, а не на бетонном основании.

Компактный и удобный

Компактность дает «Мордовия Арене» определенные преимущества. Неважно, где разместится болельщик, обзору это не помешает. Поле прекрасно видно даже с самых дальних мест всех восьми секторов: максимальное расстояние — 90 метров. От любого угла поля до противоположной трибуны — не более 190 метров. Более того, несущие конструкции установлены позади кресел и не перекрывают обзор. Уюта стадиону добавляет отделка древесиной — в президентских ложах, помещениях для VIP-гостей, скайбоксах, на стойках фуд-кортов, в раздевалках футболистов.

VIP-ложа на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске

Зрителей встретят четыре входные группы. Сначала болельщики проследуют на высокий двухэтажный стилобат, охватывающий стадион на уровне третьего яруса. И оттуда распределятся по стадиону на нижние этажи. На верхние ярусы ведет отдельная лестница.

Трибуны на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске

Стадион оборудован в соответствии со всеми стандартами FIFA. Помимо обычных кресел, на трибунах предусмотрены места для маломобильных зрителей в креслах-каталках и их сопровождающих, места для зрителей с нарушением слуха, зоны для СМИ, телевидения и радиостудий, зал для пресс-конференций на 120 человек, а также микст-зона для общения прессы с футболистами.

Строящийся пресс-центр на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске

Особый антураж играм придадут 108 огромных аудиоколонок американской фирмы McCauley. Кстати, эту акустику собирают в России и она известна всем, кто посетил XXII зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.

Более компактные аудиосистемы смонтированы в подтрибунных помещениях и 40 скайбоксах для VIP-персон с мягкими креслами, столами, санузлами и барными стойками.

Расположены скайбоксы по всему периметру «Мордовия Арены» (кроме угловых секторов) и рассчитаны, в зависимости от размера, на компании от 10 до 26 человек.

Стадион «Мордовия Арена» в Саранске

На первом этаже есть застекленный участок — это волонтерский центр.

После окончания ЧМ-2018 тут для режима «Наследие» оборудуют торговый центр. Временные конструкции демонтируют, вместимость сократится до 25 тысяч зрителей. На освободившихся подтрибунных площадях разместятся фитнес-центры, залы для волейбола, баскетбола и тенниса.

Стадион предполагается использовать для концертов, а также по прямому назначению — в качестве домашней арены ФК «Мордовия».

Матчи на стадионе «Мордовия Арена»:

16 июня, суббота, 19:00 Перу — Дания

19 июня, вторник, 15:00 Колумбия — Япония

25 июня, понедельник, 21:00 Иран — Португалия

28 июня, четверг, 21:00 Панама — Тунис