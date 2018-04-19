Вологодские поисковики и единороссы вместе издадут книгу о поисковом движении региона

"Мы договорились совместно издать в этом году, к 30-летию поискового движения России, книгу о поисковиках Вологодской области. Постараемся издать ее солидным тиражом, чтобы бесплатно доставить во все библиотеки области, чтобы как можно больше жителей узнали о поисковом деле", — сказал ТАСС Метелкин.

Кроме того, спикер областного парламента напутствовал поисковиков перед очередной экспедицией в Кировский район Ленинградской области, она стартует 21 апреля. Из 372 участников отряда из 12 регионов России 110 человек — вологжане, столь многочисленного отряда от региона еще не удавалось собрать. Ребята будут вести поисковые работы в районе Урочища Воронова, где велись бои с сентября 1941 года по январь 1944 года, предпринимались попытки прорвать блокаду Ленинграда.

Всего же вологодские поисковики провели 12 экспедиций в Кировском районе Ленинградской области, 25 экспедиций в Бабаевском районе, четыре — в Оште Вологодской области. За пять лет они подняли 353 солдат и офицеров. Установлены имена 18 бойцов, у 14 из них найдены родственники.

По информации пресс-службы Вологодского заксобрания, Андрей Луценко вручил поисковикам флаг Вологодской области, поскольку, как оказалось, за все время экспедиций над лагерем вологжан не было своего флага. Лучшие поисковики и ветераны движения получили награды от областного парламента и памятные знаки к 30-летию поискового движения. Кроме того, лидер единороссов вручил поисковикам инструмент, без которого сложно обойтись в раскопках, — специальные компактные лопаты.

"Я считаю, что подписать соглашение между партией «Единая Россия» и Российским военно-историческим обществом будет очень правильно. Мы со своей стороны готовы всячески содействовать и помогать в вашем очень благородном деле. Подписав такое соглашение, мы найдем возможность для эффективного взаимодействия и поддержки", — сказал Луценко.