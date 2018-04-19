Ещё
Вологодские поисковики и единороссы вместе издадут книгу о поисковом движении региона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вологодские поисковики и единороссы вместе издадут книгу о поисковом движении региона 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вологда.рф
ВОЛОГДА, 19 апреля. /ТАСС/. Поисковики Вологодской области и областное отделение партии «Единая Россия» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках партийного проекта «Историческая память». Документ подписали спикер Вологодского заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Луценко и председатель Вологодского отделения "Российского военно-исторического общества" Александр Метелкин, сказал в четверг ТАСС Метелкин.
"Мы договорились совместно издать в этом году, к 30-летию поискового движения России, книгу о поисковиках Вологодской области. Постараемся издать ее солидным тиражом, чтобы бесплатно доставить во все библиотеки области, чтобы как можно больше жителей узнали о поисковом деле", — сказал ТАСС Метелкин.
Кроме того, спикер областного парламента напутствовал поисковиков перед очередной экспедицией в Кировский район Ленинградской области, она стартует 21 апреля. Из 372 участников отряда из 12 регионов России 110 человек — вологжане, столь многочисленного отряда от региона еще не удавалось собрать. Ребята будут вести поисковые работы в районе Урочища Воронова, где велись бои с сентября 1941 года по январь 1944 года, предпринимались попытки прорвать блокаду Ленинграда.
Всего же вологодские поисковики провели 12 экспедиций в Кировском районе Ленинградской области, 25 экспедиций в Бабаевском районе, четыре — в Оште Вологодской области. За пять лет они подняли 353 солдат и офицеров. Установлены имена 18 бойцов, у 14 из них найдены родственники.
По информации пресс-службы Вологодского заксобрания, Андрей Луценко вручил поисковикам флаг Вологодской области, поскольку, как оказалось, за все время экспедиций над лагерем вологжан не было своего флага. Лучшие поисковики и ветераны движения получили награды от областного парламента и памятные знаки к 30-летию поискового движения. Кроме того, лидер единороссов вручил поисковикам инструмент, без которого сложно обойтись в раскопках, — специальные компактные лопаты.
"Я считаю, что подписать соглашение между партией «Единая Россия» и Российским военно-историческим обществом будет очень правильно. Мы со своей стороны готовы всячески содействовать и помогать в вашем очень благородном деле. Подписав такое соглашение, мы найдем возможность для эффективного взаимодействия и поддержки", — сказал Луценко.
ТАСС: последние новости
"Трудовые резервы" займутся развитием инновационных видов спорта В парке "Сокольники" в дни ЧМ-2018 установят гигантскую вувузелу для болельщиков Перегудов: стадион "Динамо" готов принять один из следующих матчей сборной РФ по футболу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз63
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним120
Футболистки пообещали фанатам эротическую фотосессию3
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты1
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение