Сборная Петербурга по паралимпийской выездке привезла девять медалей с ЧР-2018 

Команда сборной Санкт-Петербурга по паралимпийской выездке привезла несколько комплектов медалей с чемпионата России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Московской области.
Как рассказали «Фонтанке» в «Оздоровительном конном центре „Солнечный остров“, Петербург представляли спортсмены центра Нина Ануфриева, Галина Павлова, Евгений Николаев и Наталья Германова во главе со старшим тренером сборной Ольгой Сочевановой.
Нина Ануфриева выполнила норматив Мастера спорта России и стала Абсолютным победителем Чемпионата России в личном первенстве уровня 2, что позволило ей войти в основной состав спортивной сборной команды России. Спортсменка завоевала две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Галина Павлова подтвердила норматив КМС, в абсолютном первенстве стала серебряным призером Чемпионата России. Евгений Николаев подтвердил норматив КМС, и привез золотую и бронзовую медали.
Высокие результаты спортсменов обеспечила поддержка Благотворительного Фонда в поддержку развития спорта инвалидов „Точка опоры“ и Морского порта Санкт-Петербурга.
По материалам „Фонтанка.ру“ Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.