Сборная Петербурга по паралимпийской выездке привезла девять медалей с ЧР-2018

Команда сборной Санкт-Петербурга по паралимпийской выездке привезла несколько комплектов медалей с чемпионата России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Московской области.

Нина Ануфриева выполнила норматив Мастера спорта России и стала Абсолютным победителем Чемпионата России в личном первенстве уровня 2, что позволило ей войти в основной состав спортивной сборной команды России. Спортсменка завоевала две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Галина Павлова подтвердила норматив КМС, в абсолютном первенстве стала серебряным призером Чемпионата России. Евгений Николаев подтвердил норматив КМС, и привез золотую и бронзовую медали.

Высокие результаты спортсменов обеспечила поддержка Благотворительного Фонда в поддержку развития спорта инвалидов „Точка опоры“ и Морского порта Санкт-Петербурга.

По материалам „Фонтанка.ру“ Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.