БЛиК всё ближе

Фото со страницы «Оргхима»

в соцсети «ВКонтакте»БЛиК всё ближе

Близятся к завершению игры в конференции «Запад» высшей лиги чемпионата России. За тур до финиша «Оргхим» фактически гарантировал себе 4-е место, а вместе с ним участие в плей-офф. Если не случится ничего сверхъестественного, нижегородцы в четвертьфинале встретятся с победителем Восточной конференции — командой БЛиК из Нефтеюганска. Первый матч мы проведём дома, ответный — на выезде.

Оргхим (Нижегородская область) — Красная гвардия (Москва) — 7:0 (0:0). 7 апреля. ФОК «Мещерский». 750 зрителей.

Голы: Смотраков (27), Смородин (30), Святкин (38, 50), Ющенко (44), Серебряков (46), Сурин (48).

«Оргхим»: Рябинин (Боронин, 47); Ющенко, Смородин, Голубев, Смотраков; Телегин, Серебряков, Сурин, Зайцев; Ходов, Святкин, Глынин, Навальнев.

Предупреждения: не было — Орлов (21), Гурский (23).

Судьи: Симаков (Пенза), Орлов (Казань).

Заключительный домашний матч в регулярном чемпионате после скучных первых 25 минут подарил болельщикам яркий второй тайм. Любопытно, что забойщиком «Оргхима» стал 16-летний Роман Смотраков, недавно дебютировавший в юношеской сборной России. Для него этот гол стал первым в высшей лиге! Артём Святкин увидел на дальней штанге юного форварда, который в касание переправил мяч в сетку. Ну а затем пошло-поехало. Раскрепостившись, хозяева площадки довели дело до разгрома.

Ядран (Казань) — Оргхим — 5:8 (3:1). 14 апреля. Спорткомплекс «Тулпар». 250 зрителей.

Голы: Куприн (10), Хромых (21, 50), Габибов (23), Муссифуллин (45) — Смотраков (6), Клим (41 — в свои ворота), Ющенко (42, 48), Святкин (43), Серебряков (47), Телегин (47), Смородин (50).

Предупреждения: Гельманов (42) — Телегин (3), Святкин (35), Навальнев (38).

Судьи: Чернов (Бронницы), Рубцов (Москва).

Счёт не должен никого вводить в заблуждение. По ходу матча нашим землякам пришлось отыгрывать два мяча, а к 47-й минуте на табло значились цифры 4:4. В оставшееся время «Ядран», уже потерявший турнирную мотивацию, непонятно зачем решил поиграть без вратаря. Таким подарком «Оргхим» воспользовался сполна, отправив в ворота «авантюристов» ещё четыре мяча! На последней минуте соперники обменялись голами, точку в матче поставил Дмитрий Смородин.

— В перерыве в раздевалке был спокойный и конструктивный разговор. Никто не кричал, не нервничал, — подчеркнул главный тренер «Оргхима» Рашид Камалетдинов. — Тренеры сказали ребятам, что надо раскрепоститься и свои моменты использовать, потому что в первом тайме не хватало точности в завершающей стадии атаки. Конечно, мне понравилось, как спокойно и уверенно команда действовала, когда «Ядран» играл в пять полевых игроков. Никакой паники, никакого мандража, полная концентрация. Видно было, с какой ответственностью наши игроки относятся к каждому своему действию на площадке. Четыре мяча в пустые ворота соперника — награда за это.

Таким образом, 21 апреля в последнем матче нижегородцам нужно просто обыграть на выезде аутсайдера — «ЛГТУ-Липецк». В случае же осечки нам придётся болеть за «Спартак» в поединке с «МосПолитехом».

И О 1. Алмаз-АЛРОСА 24 61 2. КПРФ-2 25 60 3. Спартак 25 60 4. Оргхим 25 44 5. МосПолитех 25 42 6. Волга-Саратов 24 36 7. Ядран 25 35 8. Заря 22 32 9. Элекс-Фаворит 25 28 10. Динамо 24 23 11. Хазар 23 22 12. Красная гвардия 25 21 13. ЛГТУ-Липецк 25 15 14. Газпром-Югра-дубль 25 15