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Новый автобусный маршрут запустят в Солнечногорске в мае
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Новый автобусный маршрут запустят в Солнечногорске в мае 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Во второй половине мая в подмосковном Солнечногорске планируют запустить новый регулярный маршрут «Автостанция — МФЦ — ТЦ „Выстрел“», сообщил Солнечногорскому информагентству заместитель директора по перевозкам местного ПАТП Алексей Градов.
«В течение месяца должны быть решены все организационные вопросы. Наша цель — как можно раньше пустить автобусы по данному маршруту. Это наболевшее место в городе, которое нуждается в транспортном сообщении», — сказал Градов.
По его словам, инициатива принадлежит частному перевозчику, который уже работает с «Мострансавто» на ряде маршрутов в Солнечногорске. На данный момент достигнуто понимание с районной администрацией, теперь дело за оформлением документов.
Как отметил Градов, частник планирует пустить на новый маршрут четыре машины, что позволит обеспечить интервал отправки через каждые 10 минут. За проезд жители смогут расплачиваться картой «Стрелка», банковской картой, а в перспективе пользоваться и социальной картой.
При этом, подчеркнул Градов, нынешние восемь рейсов «Автостанция — Выстрел», запущенные с ноября 2017 года, также останутся.
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