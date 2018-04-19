Лебедев: игры «Тосно» или «Авангарда» в еврокубках закончатся в кассе «Аэрофлота 

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал выход в финал Кубка России курского «Авангарда» и «Тосно».
«Прекрасный финал! С иронией говорю. Когда переходили с системы двух матчей на один, все утверждали, что это возможность пробиться в финал или даже выиграть его таким командам, как «Тосно» или «Авангард». С точки зрения развития футбола, подобные финалы дадут определённый положительный импульс для нашей страны. Если мы хотим, чтобы футбол глубже проникал в регионы. С этой стороны смотреть интересно. Но есть один нюанс, не дающий спокойно уснуть со вчерашнего дня. «Тосно» или «Авангард», выиграв Кубок, напрямую попадают в еврокубки. Первая выездная игра в Европе, и откуда у этих команд деньги поехать туда? Получается, что их выступление в еврокубке закончится в кассе «Аэрофлота» при покупке билета на самолёт, потому что тупо нет денег.
Есть большая проблема всего российского футбола. Существуют ведущие клубы, у которых есть деньги и возможность приобретать футболистов, участвовать в еврокубках. А есть такие команды, как «Тосно» и «Авангард», показывающие достаточно хороший уровень футбола, судя по тому, что они дошли до финала. Тогда как ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Рубин», «Спартак» — все, кто обычно претендует на кубок, вылетели по дороге. Уровень футбола существует, а денег нет. Но ни о какой дискредитации Кубка России я бы не стал говорить. Всё-таки футбол должен развиваться в нашей стране везде. Приятно видеть, что существуют такие клубы, как «Авангард». До вчерашнего дня о нём мало кто слышал, а теперь о нём будет знать вся Европа.
Есть над чем задуматься в плане проведения турнира. Нам бы хотелось, чтобы в еврокубках Россию представляли клубы, которые не просто смогут купить билет в кассе и приехать, но ещё и достойно выступить. В этом году российские команды очень достойно выступили. Все вышли в стадию плей-офф, а ЦСКА вообще смог дойти до 1/4 финала Лиги Европы. Играть с «Арсеналом» можно, другое дело, что ещё не готовы. Видно, что отношение наших лидеров к Кубку России резко упало. Никто не бьётся за победу, не сражается до последней минуты. Кроме, может, «Спартака». Назрела необходимость что-то менять», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.