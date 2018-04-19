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Канделаки научила главу Татарстана самой модной теме
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Канделаки научила главу Татарстана самой модной теме 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки научила президента Татарстана Рустама Минниханова делать Story в Instagram, похвалив его умение открывать для себя новое.
Журналист и генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала в Twitter короткое видео, в котором учит главу Татарстана Рустама Минниханова создавать минутные видеоролики Story для дальнейшей публикации в Сети.
На ее вопрос, как он видит общество будущего, он заявил, что оно будет комфортным.
Канделаки уточнила, что ранее она уговорила Минниханова завести аккаунт в Instagram. Глава республики часто публикует там фотоотчеты, например, с отдыха или встречи со звездами.
«Рустам Нургалиевич удивительный человек. Мгновенно обучается и постоянно учится чему-то новому. Открытость в общении со всеми, внимание к молодежи и новым технологиям — пока редкость среди руководитель многих регионов. Республика Татарстан — один из самых продвинутых регионов нашей страны. Как и всегда, все зависит от руководителя», — цитирует Канделаки «Бизнес Онлайн».
Встреча Канделаки и Минниханова прошла на форуме МГЕР в Казани.
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