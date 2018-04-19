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Где сейчас красивые белые автобусы «Мерседесы» из Костромы: фото
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Где сейчас красивые белые автобусы «Мерседесы» из Костромы: фото 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Легендарные пассажирские автобусы «Мерседесы» из Турции, которые украсили хмурый пейзаж Костромы в 90-е годы, до сих пор находятся в нашем городе, узнал KOSTROMA.TODAY.
По улицам города с 1996 по 2011 год ездил 91 «мерс». Сейчас стоят на территории троллейбусного управления. Автобусы намотали примерно 1300 000 километров.
Вот так автобусы выглядят сейчас.
Ездить они не могут, и ремонту не подлежат. Но, надо сказать, выглядят достаточно неплохо для своего возраста. А костромичи даже с ностальгией говорят, что выглядят «мерседесы» намного лучше, чем нынешние автобусы, которые ездят по улицам Костромы.
Напомним, «мерседесы» были куплены администрацией мэра Бориса Коробова в 1996 г., когда ситуация с общественным транспортом в Костроме стали катастрофической. В итоге, когда в других городах общественный транспорт разваливался, костромичи ездили с комфортом.
На покупку Кострома взяла кредит в Европейском банке реконструкции и развития — 13,56 миллиона долларов под 1,5% годовых. Однако после кризиса 1998 года администрация города оказалась не в состоянии выплатить кредит. В итоге сумма долга выросла до 32 миллионов долларов, которые пришлось выплачивать много лет.
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