Где сейчас красивые белые автобусы «Мерседесы» из Костромы: фото

Легендарные пассажирские автобусы «Мерседесы» из Турции, которые украсили хмурый пейзаж Костромы в 90-е годы, до сих пор находятся в нашем городе, узнал KOSTROMA.TODAY.

По улицам города с 1996 по 2011 год ездил 91 «мерс». Сейчас стоят на территории троллейбусного управления. Автобусы намотали примерно 1300 000 километров.

Вот так автобусы выглядят сейчас.

Ездить они не могут, и ремонту не подлежат. Но, надо сказать, выглядят достаточно неплохо для своего возраста. А костромичи даже с ностальгией говорят, что выглядят «мерседесы» намного лучше, чем нынешние автобусы, которые ездят по улицам Костромы.

Напомним, «мерседесы» были куплены администрацией мэра Бориса Коробова в 1996 г., когда ситуация с общественным транспортом в Костроме стали катастрофической. В итоге, когда в других городах общественный транспорт разваливался, костромичи ездили с комфортом.