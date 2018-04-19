Вадим Панков: Омоложение сборной России не снимает с нас задачи показывать высокие результаты

— Катя Панкова по здоровью не будет участвовать в Лиге наций. У нее небольшие операции, скажем так. В дальнейшем уже посмотрим, как она будет планироваться на чемпионат мира. Лигу наций она не будет играть, а на чемпионат мира, вполне возможно, присоединится, — рассказал наставник.

— В Лиге наций первой связующей видите Старцеву?

— Посмотрим, кто проявит себя из этих четырех девочек. Старцева, конечно, опытная, мудрее всех из этого списка. Будем смотреть, как она будет играть.

— В состав сборной вы включили блокирующую Ангелину Лазаренко из «Волеро» и доигровщицу Ольгу Бирюкову из «Бешикташа». Удавалось следить за их играми в Швейцарии и Турции?

— Конечно, мы следили за их игрой, Лазаренко и Бирюкова были у нас на контроле. Следили, в том числе, и за их статистикой, смотрели, как Лазаренко играла в Лиге чемпионов. Лазаренко — это наша новая поросль. И Бирюкова еще с 2015 года не реализовала себя. Сейчас появляются шансы, надо смотреть этих игроков.

Гончарова, Воронкова и Фетисова — в предварительной заявке сборной России на Лигу наций

— У Татьяны Кошелевой серьезная травма. Насколько ее отсутствие подкосило ваши планы на сезон?

— Конечно, подкосило. Мы рассчитывали на Таню Кошелеву в этом сезоне, но эта травма — увы, факт. Мы желаем Тане выздоровления и ждем ее в команду, как только она выздоровеет. Что касается сроков восстановления и чемпионата мира, мне сложно что-то сказать, я не врач.

— Уже есть понимание, к какому волейболу будет стремиться наша сборная в Лиге наций?

— Команда пока даже не собиралась, поэтому еще рано говорить об игровых планах. Сначала надо посмотреть, какие люди в итоге приедут в сборную, сколько человек, кто в каком состоянии подъедет после чемпионата России. Только после сборов можно будет говорить об игре.

— Много молодежи, новых имен заявлено на Лигу наций. Учитывая задачу омоложения состава, будет ли важен результат в этом турнире?

— В спорте результаты нужны всегда, победы — это психология. Да, мы будем просматривать молодежь на Лиге наций. Но задача омоложения сборной России ни в коем случае не снимает с нас задачи показывать высокие результаты, — цитирует Панкова «Р-Спорт».

В Лиге наций, которая стартует 15 мая, примут участие 16 команд.