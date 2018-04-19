«Локомотив» снова встаёт на рельсы

фото ФК «РПМ» Нижний Новгород

vk.com/rpm_nn«Локомотив» снова встаёт на рельсы

В минувшем сезоне нижегородский «Локомотив-РПМ» выиграл бронзовые медали в первой лиге областного чемпионата, а сейчас под руководством главного тренера Игоря Горелова готовится к дебюту в высшей лиги. Накануне старта сезона директор клуба Александр Дубровский провёл видеоконференцию, где ответил на вопросы болельщиков. Приводим наиболее интересные моменты.

— Александр Владимирович, есть ли у «Локомотива-РПМ» планы поиграть в первенстве ПФЛ?

— Конечно, хотелось бы. Но прежде чем заявиться во второй дивизион, нужно посмотреть, что мы представляем собой на уровне высшей лиги чемпионата области. Насколько мы справляемся со своей работой, нужны ли болельщикам. Как бы банально это ни звучало, мы играем именно для них! Кроме чемпионата области команда примет участие в Кубке МФС «Приволжье».

— Как обстоят дела с финансированием?

— Мы имеем непосредственное отношение к Горьковской железной дороге. Заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Леонидович Власов недавно стал президентом нашего клуба. К тому же у нас есть ряд спонсорских соглашений, позволяющих смотреть в будущее с оптимизмом.

— Что с комплектованием команды?

— Этим занимается наш тренерский штаб, которому мы целиком и полностью доверяем, не влезаем в их дела. Безусловно, ставка делается на нижегородских футболистов.

— Какие цвета будут на форме клуба?

— Однозначно, красно-чёрные. Это родные цвета «Локомотива», их использовали ещё в прошлом году в первой лиге.

— А что с логотипом?

— Там тоже красно-чёрные цвета, но паровоз будет зелёным. Говорят, он похож на паровоз московского «Локомотива», но немножко зелени, думаю, не испортит логотип (смеётся).

— На каком стадионе «Локомотив-РПМ» будет проводить домашние матчи?

— Наш родной стадион — на Сортировке. Планируем в полном объёме восстановить там трибуны, сделать качественное поле. Хочется, чтобы всё было красиво, удобно для болельщиков. Но если вдруг у них появится большая востребованность, то будем вести переговоры о проведении игр на Центральном стадионе «Локомотив». Он теперь находится в областной собственности, но в случае чего нам, полагаю, удастся найти точки соприкосновения.