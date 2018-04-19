«Виннипег» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля

«Виннипег»

В прошлом матче «Виннипег» на выезде засушил «Миннесоту» (2:0), взяв реванш за поражение в третьей игре. Теперь счет в серии стал 3:1 в пользу «Джетс», которые свой следующий поединок проведут в родных стенах, где могут оформить выход в следующий раунд плей-офф.

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Как мы и предполагали, во втором выездном матче «Виннипег» сыграл от обороны, чтобы не допустить ничьи в серии. «Джетс» полностью выключили атаку «Уайлд», а сами сумели реализовать свои моменты.

«Миннесота»

После крупной победы в первом домашнем матче с «Виннипегом», «Миннесота» не смогла продолжить играть также результативно и не сумела сравнять счет в серии. Сейчас «Уайлд» проигрывают 1:3, находятся в шаге от вылета из плей-офф и следующий поединок проведут на выезде.

Проблема «Миннесоты» в нестабильности и не слишком высокой результативности атаки. Кроме того, «Уайлд» в целом уступают «Джетс» почти во всех линиях, так что единственная надежда команды — это надежная игра Дубника и реализация своих шансов.

Прогноз

«Миннесота» может побороться с «Виннипегом», но на чужом льду, скорее всего, не сумеет взять победу. «Джетс» выглядят более организованно и целостно. Так что рекомендуем присмотреться к победе «Виннипега» в основное время с коэффициентом 1,86.