Дмитрий Тарасов: Антон Миранчук первым уедет в хороший европейский клуб

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о будущем братьев Миранчуков и чемпионате мира в России.

— Мне кажется, Антон уедет первым — в какой-нибудь хороший европейский клуб, — приводит слова Тарасова официальный сайт «Локомотива». — Вообще, они оба фанаты «Барсы». Антон пристально следит за Неймаром — постоянно смотрит какие-то ролики про него. Совсем скоро чемпионат мира. Ребята должны проявить себя, мне хочется, чтобы весь мир смотрел ролики с их участием!

— Посещает ли вас предчувствие: к отпуску готовиться или к ЧМ? — Не думаю об этом совершенно. Все мысли о решающих матчах сезона. Надо пройти этот путь до конца. Знаю, что тренерский штаб сборной следит за всеми кандидатами. Если все сложится, и меня вызовут — буду счастлив. Если нет — меня ждет важнейшее событие: рождение ребенка. Переключусь на это. Но событие впереди — грандиозное! Людям надо просто поверить в нашу сборную. А игрокам — в свои силы. Все возможно.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.