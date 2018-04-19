Почему орбитальную станцию «Мир» затопили в Тихом океане?

Орбитальная станция «Мир», ставшая одним из самых дорогих проектов в истории советской космонавтики, не только проработала дольше, чем планировалось, но даже «пережила» Советский Союз. Идея создания станции возникла в 1974 году. «Мир» должна была стать продолжением станции Салют-7. Предполагалось, что к базовому блоку будут пристыкованы новые научные модули, выполняющие самостоятельные функции. Запустили «Мир» в 1986 году. Таким образом космонавты получили возможность не только работать в космосе, но и жить. Новая база взлетела без пилота, а первые космонавты прибыли только через месяц.

«Когда человек проводит полгода, а то и год на борту станции, она, естественно, становится для него домом. Где-то же ему надо жить, работать, отдыхать. Все так торопились к очередному съезду, что запустили ее практически пустой. То есть система обеспечения жизнедеятельности на станции существовала: там можно было дышать, спать, есть, пить. А вот аппаратуры для экспериментов на ней практически не было, и отсутствовали некоторые системы станции.

Мы принимали грузовые корабли, снимали аппаратуру, устанавливали ее на станции. Эта работа напоминала работу слесаря, монтажника, электрика и даже сантехника. У нас постоянно в кармане были отвертки, за поясом молоток, плоскогубцы — все, что было под рукой», — говорит герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Лавейкин

«Я помню станцию мир, нашу старушку, это была великолепная советская станция, которая была создана гениями нашего народа, ничего подобного в мире не было ни у американцев, ни у других держав», — вспоминает Народный герой Казахстана, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Талгат Мусабаев.

На строительство «Мира» ушло четыре с лишним миллиарда долларов. Для эпохи очередей и пустых прилавков это была гигантская сумма. В конце восьмидесятых в прессе даже шли бурные дискуссии: стоит ли столько денег тратить на космос, когда на земле голодают люди?

«Я не сомневался, что я на нее полечу. И я, конечно, ждал. Я с огромной радостью воспринял этот старт, но космонавты на земле в том время знали, что станция запущена сыровато. Все, что делалось к каким-то датам, не всегда доводилось до конца», — рассказывает герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Волков

Станция «Мир» положила начало длительным экспедициям в составе международного экипажа, то есть фактически заложила базу для всех будущих международных программ. А иностранцы, которые приезжали работать на станцию должны были разговаривать строго на международном — русском языке. Первым иностранным космонавтом на «Мире» стал сириец Мухаммед Ахмет Фарис.

«Космическая отрасль сблизила все народы мира. Я думаю, она является примером того, как можно жить дружно, не ругаясь и не выставляя счета. Так же можно было бы жить и на земле, но политика вещь суровая», — говорит Народный герой Казахстана, Герой Советского Союза, космонавт Токтар Аубакиров.

Отношение к иностранцам было дружественное, но настороженное: советские и постсоветские космонавты были военнослужащими и хранили государственную тайну.

«Франц Фибек — был первым иностранцем, с которым я встретился. Дело в том, что профессия летчика-испытателя вообще исключала встречи с иностранцами», — вспоминает Аубакиров.

А вот иностранцы, которым удалось пожить в Советском Союзе некоторое время и поработать с советскими космонавтами, очень кардинально меняли свое мнение о стране.

«Те астронавты, у которых было плохое мнение о Советском Союзе, меняли его, прожив несколько месяцев в Звездном Городке. Они понимали, что та идеология и пропаганда против Советского Союза, которую они слышали на родине, совершенно не соответствует действительности», — рассказывает Александр Волков.

КАК ЖИЛИ КОСМОНАВТЫ НА СТАНЦИИ «МИР»

{} Космонавты впервые получили возможность не только работать в космосе, но и полноценно отдыхать. Теперь они могли смотреть кино, ходить в спортзал, играть на музыкальных инструментах, чаще общаться с семьей и даже посещать сауну.

«Внутри был прямоугольный периметр с центральным пультом и пультом обеспечения пищей. Кроме того, там находился пульт обеспечения к научным работам и место, где можно заниматься физкультурой. В общем, там все было предусмотрено. Раз в неделю можно было ходить в сауну, даже доставляли дубовые и березовые веники с Земли. Мы парились по-настоящему», — вспоминает Токтар Аубакиров.

Станция была похожа на многоквартирный дом: центральный модуль плюс пристыкованные к нему еще несколько модулей, где проводили эксперименты. Именно на станции «Мир» космонавты поставили первые рекорды: самое долгое пребывание в открытом космосе и самое долгое проживание на базе. К примеру, Валерий Поляков прожил на «Мире» больше года без перерыва.

«У меня тоже часто спрашивают, как мне удалось так долго прожить на орбитальной станции. Я думаю, что мы так подготовлены. У нас крепкие нервы и мы прощаем друг другу разные мелочи. Вот на станции «Мир» с Сергеем Крикалевым мы провели почти 11 месяцев. Я летал с ним дважды, у нас хорошие отношения, и я даже стал крестным его дочки. Но иногда хотелось отвернуться и разлететься в разные стороны», — делится воспоминаниями Александр Волков. У каждого космонавта была своя индивидуальная каюта. По тем временам — это небывалая роскошь. Спальные мешки были прикреплены к стене, потому что в космосе все равно — спать стоя или лежа.

«Там были уникальные приспособления для жизни, например, машинка для подстригания волос. Люди там живут по полгода, по году, а волосы растут, и нужно подстригаться, а в невесомости это опасно для жизни, потому что волосы могут попасть в дыхательные пути. А ученые соорудили специальную машинку, которая пылесосом сразу собирала волосы», — делится воспоминаниями Талгат Мусабаев.

И, конечно, была на «Мире» оборудована своя космическая столовая. И даже стоял специальный холодильник. На борт станции можно было привезти практически любые продукты. Правда, французскому космонавту не позволили взять сыр с плесенью: побоялись нарушить биологическую обстановку.

Сеансы связи с семьей длились всего по пятнадцать минут. Да и это время космонавты едва могли выкроить, тратили на эксперименты. Во время очередного полета Александр Волков с французом Жаном-Лу Кретьеном должны были выйти в открытый космос и развернуть ажурную конструкцию. Но пружинки не раскрылись. Тогда Волков полчаса бил по ней ногой, рискуя порезать скафандр и погибнуть на месте. Но французского коллегу выручил.

«В Елисеевском дворце во Франции нас тогда награждал президент Франсуа Миттеран . Он мне лично повязал этот красивый пятиконечный орден на красной ленте на шею. А здесь за мой полет меня наградили орденом октябрьской революции. И за этот полет я получил подарок от правительства, на который я смог купить себе чешскую кухню», — рассказал Александр Волков.

ПОЧЕМУ «МИР» ЗАТОПИЛИ В ОКЕАНЕ?

{} С приходом к власти Михаила Горбачёва финансирование космических проектов сильно сократили. Чтобы продолжить оснащение станции, пришлось искать деньги из других источников. Одним из них стал космический туризм. Богатейшие люди платили по 30 миллионов долларов за возможность посетить «Мир». «Уже во время эксплуатации станции „Мир“, чтобы ее поддерживать, пришлось брать туда туристов. Для того, чтобы построить корабль для следующего полета на станцию, нужны были большие деньги, а их не было. И тогда начали брать туристов, примерно столько, сколько стоил запуск следующего „Союза“, — говорит Волков.

»Вы знаете, что турист за свой полет должен был заплатить 30 миллионов долларов. Когда он прилетал на станцию, наши космонавты ему говорили: «Ой, извини, пожалуйста, мы забыли тебе сказать, что это только в одну сторону». Я шучу, конечно. Но эти средства очень помогли нашей космонавтике. Тогда у нас был финансовый провал не только в космосе», — рассказывает Лавейкин.

Изначально полагали, что орбитальная станция должна проработать пять лет, в итоге — она работала пятнадцать. С каждым годом «Мир» требовала все больших финансовых вложений, поломки стали постоянными. А к началу 21-го века количество поломок стало критичным. В 2001-м году было решено затопить орбитальную станцию «Мир» в Тихом океане. Эксперты, в свою очередь уверяли, что она могла бы проработать еще два года.

«В моем третьем полете на станцию «Мир», это 1991-1992 годы, уже около 70% времени мы тратили на ремонт. Ее постоянно надо было поддерживать, агрегаты выходили из строя», — вспоминает Волков.

«Станция «Мир» отработала тройной срок, и она вполне могла отработать и четвертый, ничего с ней не случилось бы. Об этом говорили все летавшие на станцию космонавты, все без исключения. И все без исключения потом поставили подписи в письме на имя президента России Бориса Ельцина , в котором просили, чтобы станцию не топили. Но станцию решено было затопить. На ее месте возник Сегмент — международная космическая станция. Было настолько больно и обидно, когда мы видели, как эту станцию спускают с орбиты. Мы видели просто с Земли невооруженным глазом, как она уходила в океан», — рассказывает Токтар Аубакиров.

«Когда горела наша красавица, то все, кто на ней побывал, все кто ее создавал, плакали горючими слезами. Все сгорело, все, что на ней было. Но один предмет остался — это как раз гитара, которую успели вывести со станции на Шатле», — вспоминает летчик-космонавт Александр Лавейкин.

Сегодня некоторые эксперты считают, что основной причиной затопления «Мира» стали политические мотивы. Тогда развертывались работы на МКС, главным интегратором которых стали Соединенные Штаты, организовавшие силовое давление, отметил заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» им. С. П. Королева Юрий Григорьев

Орбитальная станция «Мир» когда-то взлетела невероятно высоко — 350 километров над Землей. А потом упала на самое дно — дно Тихого океана. Космонавты бездомными не остались: теперь у них новое современное жилище — МКС.

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