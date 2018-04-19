«Большой куш». Прогнозы на НБА. Ставки на баскетбол

«Портленд» одолеет «Пеликанс», Джей Джей Редик подтвердит звание снайпера и ассистентский экспресс — в «Большом куше».

Леброн Джеймс — это уникум. Феномен последнего десятилетия в баскетболе. Человек-оркестр и человек-пароход в одном флаконе. Атлет принципиально нового поколения. Расчётливого и делающего ставку на медицину во всех её проявлениях. Полтора миллиона долларов в год на поддержание организма в состоянии близком к пику физической формы — видны невооружённым глазом. И даже 46 очков в корзину «Индианы» отчётным вечером не особо удивляют. Ну, 46 и 46. Что тут удивительного-то? Всего лишь зашла ставка. А вот травма Кевина Лава может стать роковой для «Кавальерс». Великан и в стандартных кондициях не особо доминировал и попадал, а с травмой второго лучшего игрока «Кавальерс», и так не акцентированное и сплочённое нападение прошлогодних финалистов потеряет по каждому из пунктов. «Оклахома» хоть и проиграла второй матч серии, — в очередной раз большое трио мазало катастрофически много — план по подборам перевыполнила с запасом. Расселу Уэстбруку до очередного трипл-дабла не хватило всего одного отскока. И нам оставалось ждать приятных новостей из Хьюстона, чтобы констатировать хорошие дивиденды от ставок. Но вместо этого в банк мы сможем добавить уши от мёртвого зайца и уже упомянутые уши, но только от маринованной селёдки. Какое-то глобальное и фантастическое невезение. И ладно бы с заявленными нами 113 очками. Когда у соперника не получается практически ничего на обеих сторонах площадки и преимущество перевалило за 15 очков — вполне можно позволить себе поиграть в собственное удовольствие. Но как можно совершить всего одну (Одну, Карл!) передачу за 12 минут в голове не укладывается. Какая бы отвратительная реализация этому не способствовала, наш банк недосчитался изрядной суммы фишек. И в нём теперь насчитывается 35 022 фишки.

Событие Матч #3 первого раунда плей-офф НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.62/2.48, фора (-3,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (110,5) за 1.95; гости (106,5) за 1.95; общий (216,5) за 1.96. Выбор — победа «Портленда» с коэффициентом 2.48. Ставка — 2500 фишек (возможная прибыль — 3700 фишек). Симпатии большинства поклонников баскетбола в этой серии на стороне «Пеликанс». Все-таки, ребята показывают превосходную игру. И если бы не досадная травма Демаркуса Казинса — как знать, на какие сюрпризы был бы готов нынешний состав «Нью-Орлеана». Но на место травмированного Буги пришёл Никола Миротич и дружина Элвина Джентри , пусть и со скрипом попавшая в плей-офф, пусть и усечённой ротацией, но одолела «Портленд» в первых матчах серии.

И поражение в третьем матче просто не оставляет шансов Лилларду и Ко на продолжение борьбы. Шансы на «не полетело» и «не реализовали свои шансы» могут служить оправданием один, максимум два раза. До сих пор под вопросом участие в поединке Юсуфа Нуркича Эвана Тёрнера . И если отсутствие второго Терри Стотс может безболезненно компенсировать, то потеря основного центрового может негативно сказаться на результате. Но даже вероятное отсутствие великана не столь критичная потеря. Тем более предыдущие матчи проходили не «в одну калитку», а в обоюдной, взаимной борьбе. С возможностями и шансами для каждой из команд. Поэтому верим. Тем более за 2.48.

Событие Матч #3 первого раунда плей-офф НБА «Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 2.12/1.82, фора (+2,0) за 1.96. Тоталы — хозяева (108,5) за 1.95; гости (109,5) за 1.94; общий (217,5) за 1.96. Выбор — Джей Джей Редик реализует больше (1,5) трёхочковых бросков с коэффициентом 1.8. Матч #3 первого раунда плей-офф НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.62/2.48, фора (-3,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (110,5) за 1.95; гости (106,5) за 1.95; общий (216,5) за 1.96. Выбор — тотал подборов «Портленда» больше 41,5 с коэффициентом 1.91. Ставка — 2500 фишек с коэффициентом 3.438 (возможная прибыль — 6095 фишек). Ещё со времён того самого «Орландо» и долгого путешествия под стягами «Клипперс», Джей Джей Редик считается одним из самых стабильных снайперов лиги. И после прихода в стан «Филадельфии» его статус не изменился. Это нужный каждой команде лиги универсал, сочетающий в себе пахоту в обороне и угрозу из-за дуги. В первом матче серии Редик реализовал 4 броска из 6. Во втором — 1 из семи. Учитывая дальнобойные навыки и уровень ответственности матча, практически нет сомнений в том, что партнёры раз за разом будут находить и выводить на бросок именно Джей Джея. Ну а опыт должен позволить не захромать реализации.

Терри Стотс пропагандист умного баскетбола. Баскетбола с уклоном в первую очередь на грамотную защиту. А одним из самых важных и системообразующих элементов защиты является именно борьба за подбор. И даже если в матче не примет участия Юсуф Нуркич, наставник «Трэйл Блэйзерс» придумает как и кем его заменить. Пусть даже для этого потребуется существенное увеличение игрового времени игроков скамейки. Экспресс Выбор — тотал передач «Голден Стэйт» меньше 31,5 с коэффициентом 1.91. Выбор — тотал передач «Филадельфии» больше 25,5 с коэффициентом 1.85. Ставка — 3000 фишек с коэффициентом 3.5335 (возможная прибыль — 7600 фишек). Очень не хочется делать ставок на этот матч. Грегу Поповичу — сил. Ужасное событие. Но уж очень сильно задран тотал результативных передач. Ну и что, что в каждом из предыдущих матчах серии «Уорриорз» раздавали по 32 ассиста? В отсутствии Стэфа Карри (да даже и с ним в составе) — это гроссмейстерский показатель. А «Сперс» просто обязаны сегодня оставить все силы на паркете. Ну и, повторение — мать учения. В одном из прошлых выпусков мы уже делали эту ставку. И нам не хватило совсем чуть-чуть. Настолько чуть-чуть, что мы просто повторим. Долгосрочный прогноз #1 –количество матчей в серии «Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» больше 5,5 с коэффициентом 2.08. Ставка — 3000 фишек (возможная прибыль — 3240 фишек). Фишки в банке уже учтены Итого: сделано три ставки на сумму 9 000 фишек. В банке осталось 30 982 фишки.