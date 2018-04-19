Во Всеволожске наградили призеров Всероссийской олимпиады школьников

18 апреля 2018 г. во всеволожском Доме Культуры состоялась ежегодная торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

140 победителей и призеров из 22 общеобразовательных учреждений Всеволожского района получили заслуженные награды.

Этой весной впервые проходил муниципальный этап областного конкурса детского и юношеского творчества «Звезды будущего России». Более шестисот ребят из 31 школы района представляли творческие номера. Победители муниципального этапа в мае 2018 года представят Всеволожский район на областном конкурсе.

Поздравления от имени Главы администрации Всеволожского района, Андрея Александровича Низовского награждаемым передала председатель Комитета по образованию Всеволожского района, Ирина Петровна Федоренко . Отмечая значимость достигнутых высоких результатов как для учеников, так и для их педагогов, она отметила:

Второй этап церемонии награждения «Парад звезд» состоится 16 мая. На сцену поднимутся ученики, показавшие наилучшие результаты в творчестве и спорте.