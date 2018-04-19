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Во Всеволожске наградили призеров Всероссийской олимпиады школьников
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Во Всеволожске наградили призеров Всероссийской олимпиады школьников 

Ivyborg.ru 2 часа назад
18 апреля 2018 г. во всеволожском Доме Культуры состоялась ежегодная торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
140 победителей и призеров из 22 общеобразовательных учреждений Всеволожского района получили заслуженные награды.
Этой весной впервые проходил муниципальный этап областного конкурса детского и юношеского творчества «Звезды будущего России». Более шестисот ребят из 31 школы района представляли творческие номера. Победители муниципального этапа в мае 2018 года представят Всеволожский район на областном конкурсе.
Поздравления от имени Главы администрации Всеволожского района, Андрея Александровича Низовского награждаемым передала председатель Комитета по образованию Всеволожского района, Ирина Петровна Федоренко. Отмечая значимость достигнутых высоких результатов как для учеников, так и для их педагогов, она отметила:
Второй этап церемонии награждения «Парад звезд» состоится 16 мая. На сцену поднимутся ученики, показавшие наилучшие результаты в творчестве и спорте.
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