Что не так с Погба?

Интересно, знал ли Дэвид Гилл , что принесут следующие девять лет после того, как на тот момент исполнительный директор « Манчестер Юнайтед » возьмется за долговязого 16-летнего парня, который притягивал к себе столько внимания в «Гавре».

История Поля Погба и «Манчестер Юнайтед» не была гладкой. Она началась с недовольства от отсутствия возможности получить первый шанс в команде, которое привело к отъезду игрока в Италию в 2012 году, в чем многие в клубе обвинили его агента Мино Райолу. Затем, чтобы вернуть его обратно, понадобился мировой трансферный рекорд, и вот мы здесь.

Стоило ли оно того? Были ли оправданы все споры, деньги и спекуляции?

После двух сезонов после возвращения в Англию Погба остается загадкой. Но несколько вещей нам все-таки известны. Мы знаем, что когда поет Погба, живет припеваючи и весь «МЮ». Мы знаем, что он умеет делать такие вещи, которые могут немногие другие игроки (а, может, и вовсе никто). И это именно то, чего вы ждете от футболиста мирового класса. Мы знаем, что у него есть не имеющая причин способность пропадать без вести. Мы знаем, что он недостаточно убедительно показывал свою лучшую форму, свой безоговорочный талант, свое умение влиzть на ход матчей.

Погба и Моуринью

Очевидно, что отношения Погба с Жозе Моуринью оказались довольно сложными. Моуринью может превозносить Погба публично, а затем многозначительно менять его. Он может прервать интервью, чтобы поприветствовать Погба, а затем уйти от ответа после вопроса про него. Он может поставить Погба на позицию, на которой француз выглядит лучше всего, а затем поменять стиль игры команды на тот, который наименее удобен для Погба.

Самое главное — то, что у тренера есть игрок, с которым он до конца не знает, что делать. Моуринью или не готов позволить Погба играть там, где ему хочется, или просто не знает, где это. Португалец также, похоже, не знает, как строить отношения с Погба. Выяснилось, что метод кнута и пряника, который принес столько проблем с Люком Шоу , не подходит и для Погба, если верить сообщениям о его недовольстве.

Моуринью, похоже, не рассматривает полузащитников в качестве чего-то большего, чем просто функциональные игроки. Для него они — часть структуры, скорее — стальные брусья, нежели художники. Пока полузащитники делают то, что им сказано, с ними все в порядке. Но вольное настроение — это не для Моуринью. Если бы португалец мог поставить в полузащиту трех Матичей, он бы сделал это. Что хотя бы частично объясняет очарование Скоттом Мактоминаем.

Все это ведет к вопросу о том, почему «Ман Юнайтед» подписал Погба почти сразу после назначения Моуринью. Было ли это частью намерения что-то изменить, объединить нечто непредсказуемое? Или это было чем-то паническим после исследования состава команды — одна большая попытка привнести общепризнанный класс в гору мусора? Была ли это попытка клуба доказать, что они все еще могут привлечь самых желанных в мире игроков? Или это было приобретение нового бренда ради бизнеса?

Это может быть что угодно. Очевидно лишь то, что «Ман Юнайтед» купил игрока для нового тренера, на которого они почти наверняка положились как минимум на три года. И при этом этот тренер не знает, как выжать из этого игрока все лучшее.

Грация и бессилие Погба

Даже если Погба не в лучшей форме, за его игрой приятно наблюдать. Возможно, вы не станете делать это, учитывая то, сколько стоят билеты на матч АПЛ, но это познавательный и эстетический опыт — игнорировать все остальное и просто следить за Погба. Он не особо много чего делает, но если смотреть, как он передвигается по полю — это выглядит слегка запутанным, но прекрасным.

Спустя какое-то время на ум приходит, что такой большой человек не может быть столь гразиозным, и не должен иметь такую плавность движений. Француз также видит те вещи, которые незаметны другим: когда он форме, его пасы — как кнут, который достигает своей цели. Но если нет — они будут перехвачены или не будут вытекать из хода игры. Если вкратце, то наблюдать за Погба — это как напоминать себе, почему мы вообще смотрим футбол.

В последние две недели мы увидели как лучшую, так и худшую его версии. В одном матче он был той силой, которая смогла перевернуть все с ног на голову в дерби против лучшей команды в АПЛ. А всего неделю спустя он выглядел бессильным против худшей команды чемпионата и был заменен еще до того, как команды отыграли один час. В этом плане понятно, что может раздражать Моуринью.

Все решается просто

В интересах всех, чтобы Погба процветал в «Ман Юнайтед», но случится ли это? В теории решение выглядит просто — поддержать эго Погба, построить команду вокруг него, использовать его на позиции, похожей на ту, на которой он преуспел в «Ювентусе» (левый из трио полузащитников) и относиться к нему с поощрением и любовью.

Но на деле все не бывает так просто. Моуринью не понимает, почему игрок, который стоит 90 миллионов фунтов, может играть только на одной позиции, а заботиться о нем нужно с особым трепетом. Он может по понятным причинам неохотно отойти от своих методов, что помогло для завоевания титула чемпиона АПЛ в 2015 году и европейского трофея в прошлом сезоне.