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Фальшивомонетчика из Твери осудили в Волгоградской области
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Фальшивомонетчика из Твери осудили в Волгоградской области 

ria34.ru 1 час назад
В Новоаннинском районе Волгоградской области осудили 26-летнего фальшивомонетчика из Тверской области Худо Авдоева. Мужчина признан виновным в хранении, перевозке и сбыте поддельных денег.
Как сообщила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, осужденный через Интернет заказал 20 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч каждая. Согласно полученной от продавца инструкции, по дороге в Волгоградскую область он раскопал закладку с фальшивыми купюрами на трассе возле стелы «город Тамбов» и забрал купюры.
— В Новоаннинске мужчина решил расплачиваться фальшивками в магазинах за продукты на незначительные суммы, а получал сдачу настоящими, — пояснила Оксана Черединина. — Также он пытался расплатиться фальшивыми деньгами в аптеке, но провизор, проявив бдительность, вызвала полицию.
Свою вину подсудимый полностью признал. По решению суда он проведет в колонии общего режима два с половиной года.
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