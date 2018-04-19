Фальшивомонетчика из Твери осудили в Волгоградской области

В Новоаннинском районе Волгоградской области осудили 26-летнего фальшивомонетчика из Тверской области Худо Авдоева. Мужчина признан виновным в хранении, перевозке и сбыте поддельных денег.

Как сообщила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, осужденный через Интернет заказал 20 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч каждая. Согласно полученной от продавца инструкции, по дороге в Волгоградскую область он раскопал закладку с фальшивыми купюрами на трассе возле стелы «город Тамбов» и забрал купюры.

— В Новоаннинске мужчина решил расплачиваться фальшивками в магазинах за продукты на незначительные суммы, а получал сдачу настоящими, — пояснила Оксана Черединина . — Также он пытался расплатиться фальшивыми деньгами в аптеке, но провизор, проявив бдительность, вызвала полицию.