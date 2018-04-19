РСКГ: Старт сезона в Крепости Грозной

На трассе Автодрома Крепость Грозная в столице Чеченской Республики в минувший уик-энд стартовал очередной сезон Российской серии кольцевых гонок. На старт соревнований в пяти зачетных группах СМП РСКГ 2018 вышли 70 пилотов.

В самом мощном и престижном классе Туринг, где пилоты сражаются за звание чемпиона России на автомобилях международной категории TCR, борьбу вели 17 гонщиков. В субботу первым триумфатором 2018 года стал петербуржец Клим Гаврилов из команды Lukoil Racing, выступавший на Audi RS3 LMS. В воскресенье на верхнюю ступень пьедестала поднялся москвич Роман Голиков (Volkswagen Golf) из УГМК Моторспорт. Оба гонщика, набрали по 33 очка и возглавили классификацию Чемпионата России.

В еще одном «чемпионском» классе — Туринг-Лайт — борьбу на трассе Грозного вели семь гонщиков, а двойную победу праздновали представители Северной столицы Григорий Бурлуцкий (Peugeot 208) и Игорь Самсонов (Volkswagen Polo).

В самом представительном классе СМП РСКГ — «Национальный», где определяется обладатель Кубка страны, на стартовой решетке свои места заняли 25 автомобилей. Успех сопутствовал пилотам, выступавшим на вазовских «Калинах». В первой гонке уверенную победу, опередив ближайших преследователей на 6 с лишним секунд, одержал самарец Егор Санин из Bragin Racing Team, во второй — успех сопутствовал петербуржцу Андрею Петухову из заводской команды Lada Sport Rosneft.

Самыми короткими стали протоколы гонок в кубковом зачете Супер-продакшн, в которых фамилии пилотов занимали только шесть строк. Максимальную сумму в 50 очков по итогам двух гонок уик-энда набрал тольяттинец Владислав Незванкин (Lada Vesta) из Lada Sport Rosneft, главным соперником которого был товарищ по команде, действующий обладатель Кубка России Михаил Митяев , дважды финишировавший вторым в непосредственной близости от победителя.

В Первенстве СМП РСКГ Национальный Юниор лидером классификации после двух первых гонок сезона стала юная пилотесса из Петрозаводска Ирина Сидоркова (Volkswagen Polo). В субботу 14-летняя автогонщица не оставила своим оппонентам ни единого шанса и выиграла гонку с солидным преимуществом, стартовав с поула, а в воскресенье сумела выбраться с восьмой стартовой позиции на итоговую вторую, уступив менее двух секунд своему сокоманднику из «Академии ралли» Павлу Кузьминову из Санкт-Петербурга.

Второй этап Российской серии кольцевых гонок 2018 года пройдет на автодроме «Смоленское кольцо» 5-6 мая.