Организаторы российского этапа ЧМ по мотокроссу учли негативный опыт Европы

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Организаторы российского этапа чемпионата мира по мотокроссу учли негативный опыт Европы с точки зрения организации и безопасности. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус

Российский этап чемпионата мира по мотокроссу — MXGP of Russia 2018 пройдет 30 апреля и 1 мая на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край).

"В этом году мы особенно подготовились в вопросах безопасности. В том году мы не рассчитывали на такой большой наплыв туристов, — сказал Джеус. — В этот раз будет организовано 20 га площадок для остановки зрителей, эти парковки будут бесплатными. Можно приехать на своем транспорте и бесплатно наблюдать за ходом гонки.

Мы провели несколько учений с соответствующими силовыми структурами, в первую очередь с ГИБДД и учли негативный опыт проведения чемпионатов в Европе. В частности посещали этап в Италии".

Чемпионат мира по мотокроссу MXGP — ведущая мировая гоночная серия, которая ежегодно проводится в десятках стран мира.

"Трент нашей Федерации — развивать наших молодых спортсменов. Поэтому на старт предстоящего этапа чемпионата мира выйдет много российских гонщиков", — сказал Джеус.