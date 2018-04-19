Ещё
Организаторы российского этапа ЧМ по мотокроссу учли негативный опыт Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Организаторы российского этапа ЧМ по мотокроссу учли негативный опыт Европы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Организаторы российского этапа чемпионата мира по мотокроссу учли негативный опыт Европы с точки зрения организации и безопасности. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус.
Российский этап чемпионата мира по мотокроссу — MXGP of Russia 2018 пройдет 30 апреля и 1 мая на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край).
"В этом году мы особенно подготовились в вопросах безопасности. В том году мы не рассчитывали на такой большой наплыв туристов, — сказал Джеус. — В этот раз будет организовано 20 га площадок для остановки зрителей, эти парковки будут бесплатными. Можно приехать на своем транспорте и бесплатно наблюдать за ходом гонки.
Мы провели несколько учений с соответствующими силовыми структурами, в первую очередь с ГИБДД и учли негативный опыт проведения чемпионатов в Европе. В частности посещали этап в Италии".
Чемпионат мира по мотокроссу MXGP — ведущая мировая гоночная серия, которая ежегодно проводится в десятках стран мира.
"Трент нашей Федерации — развивать наших молодых спортсменов. Поэтому на старт предстоящего этапа чемпионата мира выйдет много российских гонщиков", — сказал Джеус.
ТАСС: последние новости
Число подделок денежных знаков в Москве и Подмосковье с начала года снизилось на 7,2% Радикалы осквернили мемориальные доски городов-героев Великой Отечественной войны в Одессе Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию ICPC
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожили
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение