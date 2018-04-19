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ХК «Торпедо» провёл торжественный выпуск игроков 2001 года рождения
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ХК «Торпедо» провёл торжественный выпуск игроков 2001 года рождения 

Чемпионат.com 1 час назад
В хоккейном клубе «Торпедо» состоялся выпуск воспитанников СДЮШОР 2001 года рождения. В торжественном мероприятии приняли участие юные хоккеисты, прославленные ветераны и руководители клуба, пожелавшие успехов начинающим спортсменам на их хоккейном пути. В начале мероприятия с напутственными словами к выпускникам обратились генеральный директор «Торпедо» Виктор Харитонов и директор СДЮШОР «Торпедо» Валерий Шапошников. Затем почетные гости, среди которых также был ветеран команды «Торпедо», чемпион мира Юрий Фёдоров, вручили выпускникам свидетельства об окончании хоккейной школы. Отметим, что одним из тех, кто получил выпускной документ, был Никита Киселёв, который продолжает восстановление после пережитой год назад комы. Самым юным воспитанникам 2010 года рождения старшие одноклубники передали символическую эстафету и подарили памятные сувениры. Арсений Чернышёв, Фёдор Вдовин и Серафим Ананченков от лица всей команды самых младших воспитанников СДЮШОР «Торпедо» прочитали клятву юного хоккеиста и пообещали сохранять верность клубу.
Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.
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