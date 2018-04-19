Робототехники России сразятся в финале EUROBOT 2018 в Ростове

В эту субботу, 21 апреля, в Ростове состоится торжественное открытие финала России по соревнованиям в робототехнике EUROBOT 2018. На базе ДГТУ сразятся 155 команд из 20 регионов России. Ростовскую область представят две команды. Взрослая сборная ДГТУ deBug представит регион в высшей лиге EUROBOT-PROFI, а юные воспитанники Юридической гимназии № 9 — команда «Юристы» — в лиге юниоров EUROBOT-JUNIOR.

Тема соревнований утверждается ежегодно, в этом году упор сделан на экологию и практичность, а не зрелищные трюки: «Города роботов. Строим лучший мир». Команды посостязаются в умении создавать роботов-зодчих, они должны строить здания, обеспечивать города питьевой водой и энергией, ухаживать за растениями и многое другое.

Роботы каждой команды сразятся между собой на особом поле, где должны будут выполнить специальные задания. Продолжительность одного раунда — ровно 100 секунд.

Российский Национальный Организационный Комитет международных молодежных робототехнических соревнований EUROBOT был создан в 2006 году коллективом сотрудников ведущих Российских ВУЗов, имевших большой опыт участия в научно-исследовательских и образовательных проектах в области робототехники.