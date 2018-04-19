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«Спартак» лишил Волгоград прибыли
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«Спартак» лишил Волгоград прибыли 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В нынешнем сезоне поклонников российского футбола ждет, пожалуй, самый необычный финал Кубка страны в истории. Один из аутсайдеров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Тосно» из Ленинградской области сыграет с середняком Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — курским «Авангардом». News.ru подробнее о скрытых интригах этого противостояния.
Неожиданная встреча
О том, что для грандов российского футбола Кубок России становится второстепенным турниром, говорят давно. Лидеры премьер-лиги, борющиеся за победу в чемпионате и выступающие на европейской арене, часто выставляют на матчи внутреннего Кубка полурезервные составы и вылетают из розыгрыша на ранней стадии. Это нетрудно объяснить, ведь победа в Кубке гарантирует лишь место в Лиге Европы, а гранды во внутреннем первенстве сражаются за гораздо более престижные лигочемпионские путевки.
Однако вчерашнее поражение «Спартака» в полуфинальной игре Кубка от «Тосно» — случай исключительный. У «красно-белых» на поле были все сильнейшие, ведь за последние полтора десятка лет команда не балует поклонников трофеями. Тем более в этом году из розыгрыша вылетели практически все клубы РФПЛ и трофей сам шел команде Массимо Карреры в руки. Однако фаворит на своем поле умудрился потерпеть сенсационное поражение в серии пенальти. Очередной титул прошел мимо москвичей.
В другой же части сетки «Авангард», еще сезон назад игравший в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), сумел поступательно разобраться с соперниками, среди которых были ЦСКА (Москва) и «Амкар» (Пермь). Решающий же рывок в финал курская команда совершила во встрече с «Шинником». Ярославский клуб был обыгран с минимальным счетом дома.
Окно в Европу
В последний раз схожий по вывеске финал Кубка России состоялся в 2004 году. В том матче «Ахмат» (который тогда назывался «Тереком» и выступал в первом дивизионе) встречался с «Крыльями Советов». Самарский клуб, правда, в то время был в числе лидеров РФПЛ, первенство-2004 «крылья» завершили на третьем месте.
Однако победу в кубковом финале праздновали грозненцы, решающий и единственный мяч был забит Андреем Федьковым на 92-й минуте. Этот результат позволил «Тереку» завоевать путевку в третий квалификационный раунд Кубка УЕФА (нынешняя Лига Европы), и грозненцы даже сумели выбить из розыгрыша польский «Лех». Дорогу в групповой этап еврокубка чеченскому клубу преградил «Базель».
РИА Новости/Владимир Федоренко
Первый вице-премьер правительства Чеченской Республики Рамзан Кадыров (слева) и нападающий футбольной команды «Терек» Андрей Федьков (справа) после завершения финального матча на Кубок России по футболу
С тех пор времена изменились. Победитель нынешнего Кубка России получит прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы. Не исключено, что нашу страну во втором по значимости клубном турнире будет представлять клуб из ФНЛ («Авангард» уже точно не выйдет в РФПЛ, а «Тосно» рискует туда опуститься по итогам сезона). Подобного прецедента в истории нашего футбола еще не было.
Однако победителю встречи перед участием в Лиге Европы подвергнется обязательной процедуре лицензирования со стороны УЕФА. У болельщиков и специалистов есть небеспочвенные опасения, что и «Авангард», и «Тосно», смогут столкнуться с проблемами.
Среди обязательных критериев прозрачность клубного бюджета, отсутствие задолженности по трансферам игроков и задержек заработной платы, наличие как минимум трех юношеских команд и домашний стадион с соответствующими УЕФА стандартами.
Будем надеяться, что победитель Кубка России сумеет справиться с возможными трудностями и красивая сказка завершится заслуженным выступлением на европейской арене. Насколько успешным оно будет — уже не так важно.
Волгоградский просчет
Пресс-служба «Открытая Россия»
Волгоград
Вылет «Спартака» да и вообще, отсутствие громкой вывески в финале Кубка России, расстроило не только болельщиков команд, прекративших борьбу за трофей. Российский футбольный союз (РФС), отвечающий за организацию турнира, решил провести решающую встречу в Волгограде на новенькой 45-тысячной арене, построенной к чемпионату мира 2018 года. Поединок назначен на 9 мая, что, учитывая место проведения, должно было добавить матчу дополнительного антуража. Болельщики того же «Спартака» без труда бы заполнили арену и придали бы встрече красок.
Теперь же российским футбольным чиновникам придется ломать голову, как заполнить 45-тысячник хотя бы наполовину.
При всем уважении к болельщикам «Авангарда» и «Тосно», в массовый выезд фанатов этих клубов верится с трудом. Местная же публика, уставшая от постоянных неудач «Ротора», вряд ли проявит интерес к встрече далеко не самых звездных клубов.
Горькими слезами оплакивают вылет «Спартака» из Кубка России и работники сферы обслуживания Волгограда. Гостиницы, бары, рестораны, службы такси лишились многомиллионной прибыли из-за срыва визита московских болельщиков. Зато трудно описать словами облегчение руководителей волгоградского МВД и правоохранителей из соседних регионов.
Благодаря отсутствию в финале топ-клубов, матч повышенной сложности превращается в рядовое спортивное мероприятие.
9 мая в Волгограде сотрудники полиции смогут спокойно сосредоточиться на Дне Победы. К тому же предматчевые и послематчевые дни без традиционно проблемных фанатов популярных команд пройдут гораздо спокойнее.
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