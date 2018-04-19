Надым аплодировал борцам с косичками

— Хватать за волосы друг друга нельзя, а чтобы они не мешали во время схватки, мы их заплетаем. Всё-таки косички удобнее стриженых волос, — говорит Люда Видеман, член юношеской сборной Ямала по вольной борьбе. — На соревнованиях в Надыме нам противостояли очень сильные соперницы с Урала, но и мы к этой встрече готовились тщательно…

В Надыме завершилось первенство УрФО по вольной борьбе среди девушек до шестнадцати лет. Помимо хозяев площадки в состязаниях участвовали спортсменки из Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Югры.

Упорство, стойкость и сила воли, которой могут позавидовать даже парни. Всё это на ковре показали девочки-борцы. Поединки проходили в десяти весовых категориях. Ямальскую сборную представляли 15 спортсменок.

— У меня брат занимается борьбой, пришла посмотреть, да так и увлеклась этим спортом, — говорит наша землячка Кристина Братчикова. — Чтобы победить, себя нужно настроить и придерживаться самого главного правила — бороться до конца.

Кристина так и сделала, одолела всех соперниц и стала лучшей в весовой категории 39 килограммов. Первые и призовые места завоевали ещё девять спортсменок Ямала. Все они будут участвовать в первенстве России по вольной борьбе, которое пройдёт в конце мая в Чебоксарах.

По словам старшего тренера окружной сборной Ялчына Мамедова, команда не рассчитывала на столь высокие результаты. Такой шанс нельзя упускать. В ближайшее время его подопечные начнут интенсивную подготовку к всероссийским соревнованиям.

— Конечно, нашим спортсменкам будет нелегко тягаться с южными борцами, там дети от природы сильнее, — комментирует Ялчын Мамедов. — На физической форме сказывается и мягкий климат, и обилие витаминов, но наших девочек это не пугает. Всем воспитанникам мы объясняем, что эти соревнования не ради поездки в другой город. На них надеются и ожидают достойных результатов.

Среди команд пяти регионов УрФО выделялись гости из Свердловской области. Анатолий Яковлев из города Богдановичи приехал на состязания всего с одной воспитанницей. Зато с какой! Света Целовальникова, девушка весьма скромная и молчаливая, на ковре практически не оставила шансов своим соперницам. Все схватки провела с явным преимуществом, казалось, особо не напрягаясь. В итоге стала победительницей в весовой категории 54 килограмма. Что интересно, она и тренер представляли не спортивное учреждение, а дворовый клуб.

Отличник физкультуры и спорта, Анатолий Яковлев, тренирует борцов уже 42 года. Сейчас ему 66 лет, но он периодически выходит на ковёр, показать пример юным спортсменам.

— К нам в дворовый клуб приходят ребята, чтобы провести время. Есть шашки, шахматы, борьба. Мы воспитанников не выбираем, работаем с тем, кто изъявил желание, — говорит Анатолий Андреевич. — Конечно, стараюсь показать им пример. Как они будут ко мне прислушиваться без этого? А самое главное, учу оставаться людьми. У спортсмена должна быть жёсткость, а не жестокость. Ведь спорт когда-нибудь кончится, а человеком нужно оставаться всегда. Такое у нас кредо.

Состязания такого уровня Надым принимал впервые. Организаторы получили высокие оценки за проделанную работу.