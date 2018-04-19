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Костромич стал чемпионом мира по программированию в Пекине
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Костромич стал чемпионом мира по программированию в Пекине 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромич в составе сборной команды МГУ очень удачно принял участие в Чемпионате мира по программированию, узнал KOSTROMA.TODAY. Сегодня он состоялся в Пекине.
Чемпионат мира по программированию ACM ICPC-2018 — значимое событие для программистов из разных стран. С каждым годом он становится все известнее и собирает огромное количество участников. В этот раз на чемпионате было представлено 140 команд из 51 страны.
Отметим, что Россия всегда выступает там отлично: предыдущие 6 лет кубок чемпиона уезжал в Санкт-Петербург.
В этом году он впервые отправился в Москву. Чемпионом мира стала команда МГУ.
Как пишет сайт ИТМО, участники команды МГУ, в состав которой вошли Владислав Макеев, Григорий Резников и костромич Михаил Ипатов, успешно решили 9 задач. Причем, последнюю они сдали за 2 минуты до окончания контекста.
Михаил Ипатов — не в первый раз участвует в соревнованиях по программированию. В 2015 году он выиграл международную олимпиаду по информатике, в 2017 году стал серебряным призёром престижного чемпионата по спортивному программированию Russian Code Cup.
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