Костромич стал чемпионом мира по программированию в Пекине

Костромич в составе сборной команды МГУ очень удачно принял участие в Чемпионате мира по программированию, узнал KOSTROMA.TODAY. Сегодня он состоялся в Пекине.

Чемпионат мира по программированию ACM ICPC-2018 — значимое событие для программистов из разных стран. С каждым годом он становится все известнее и собирает огромное количество участников. В этот раз на чемпионате было представлено 140 команд из 51 страны.

Отметим, что Россия всегда выступает там отлично: предыдущие 6 лет кубок чемпиона уезжал в Санкт-Петербург.

В этом году он впервые отправился в Москву. Чемпионом мира стала команда МГУ.

Как пишет сайт ИТМО, участники команды МГУ, в состав которой вошли Владислав Макеев, Григорий Резников и костромич Михаил Ипатов , успешно решили 9 задач. Причем, последнюю они сдали за 2 минуты до окончания контекста.

Михаил Ипатов — не в первый раз участвует в соревнованиях по программированию. В 2015 году он выиграл международную олимпиаду по информатике, в 2017 году стал серебряным призёром престижного чемпионата по спортивному программированию Russian Code Cup.