Дмитрий Труненков рассказал, как достигать жизненные высоты

В очередном ролике проекта «Trueненков» лидер «Юнармии» показал прыжки на возвышенности.

Чем сложнее жизненная цель, тем тяжелее ее добиться, рассказал руководитель движения «Юнармия» Дмитрий Труненков в Instagram. И поэтому он практикует прыжки на тумбы.

«Мое любимое упражнение — запрыгивание на возвышенность. Когда ты стремишься к какой-то вершине, ты стараешься ее покорить. Сегодня у нас небольшая задача — преодолеть тумбу высотой чуть больше метра», — сказал он.

И добавил, что через два месяца попробует запрыгнуть на высоту 1,40 метра.

«Все зависит от вашей координации. Самое главное — это взрывная сила, дурная, природная», — пояснил спортсмен.

По его словам, главное в жизни ничего не бояться, ставить перед собой самые амбициозные цели, и тогда все может получиться.