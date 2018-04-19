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Дмитрий Труненков рассказал, как достигать жизненные высоты
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Дмитрий Труненков рассказал, как достигать жизненные высоты 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В очередном ролике проекта «Trueненков» лидер «Юнармии» показал прыжки на возвышенности.
Чем сложнее жизненная цель, тем тяжелее ее добиться, рассказал руководитель движения «Юнармия» Дмитрий Труненков в Instagram. И поэтому он практикует прыжки на тумбы.
«Мое любимое упражнение — запрыгивание на возвышенность. Когда ты стремишься к какой-то вершине, ты стараешься ее покорить. Сегодня у нас небольшая задача — преодолеть тумбу высотой чуть больше метра», — сказал он.
И добавил, что через два месяца попробует запрыгнуть на высоту 1,40 метра.
«Все зависит от вашей координации. Самое главное — это взрывная сила, дурная, природная», — пояснил спортсмен.
По его словам, главное в жизни ничего не бояться, ставить перед собой самые амбициозные цели, и тогда все может получиться.
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