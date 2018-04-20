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Тренер латвийских скелетонистов сравнил Зубкова с возглавляющим детдом педофилом
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Тренер латвийских скелетонистов сравнил Зубкова с возглавляющим детдом педофилом 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс поделился мнением о главе Федерации бобслея и скелетона России Александре Зубкове.
"Я и многие другие считают, что будет неправильно, если в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ) с правом голоса будет участвовать Зубков, который дисквалифицирован за нарушение допинговых правил. При этом он продолжает руководить федерацией. Это то же самое, что назначить педофила директором детского дома", — цитирует Дукурса "Советский спорт".
Специалист отметил, что он нормально относится к российским спортсменам и тренерам, однако считает ненормальным, когда федерацию возглавляет человек, нарушивший антидопинговые правила.
Также Дукурс заявил, что до появления доклада Ричарда Макларена у него были нормальные отношения с Зубковым.
"Но когда я прочитал, что творилось в российском спорте, мне стало обидно, и я перестал общаться с Зубковым. Представители ведущих федераций заранее подготовят документ и направят его руководству ИБСФ. В нем будет сказано, что мы против участия Зубкова в конгрессе" — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что пойманная на употреблении допинга бобслеистка Надежда Сергеева не имела допуска на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
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