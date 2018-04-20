Тренер латвийских скелетонистов сравнил Зубкова с возглавляющим детдом педофилом

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс поделился мнением о главе Федерации бобслея и скелетона России Александре Зубкове

"Я и многие другие считают, что будет неправильно, если в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ) с правом голоса будет участвовать Зубков, который дисквалифицирован за нарушение допинговых правил. При этом он продолжает руководить федерацией. Это то же самое, что назначить педофила директором детского дома", — цитирует Дукурса "Советский спорт"

Специалист отметил, что он нормально относится к российским спортсменам и тренерам, однако считает ненормальным, когда федерацию возглавляет человек, нарушивший антидопинговые правила.

Также Дукурс заявил, что до появления доклада Ричарда Макларена у него были нормальные отношения с Зубковым.

"Но когда я прочитал, что творилось в российском спорте, мне стало обидно, и я перестал общаться с Зубковым. Представители ведущих федераций заранее подготовят документ и направят его руководству ИБСФ. В нем будет сказано, что мы против участия Зубкова в конгрессе" — добавил специалист.